ESORDIO AMARO PER IL DIAVOLO CHE PERDE 2-0 CON L'ENTELLA

La decima stagione consecutiva tra i "Pro" del Diavolo inizia in Liguria, ospiti della Virtus Entella, appena retrocessa dalla Serie B, per il primo scontro diretto della storia.

Rispetto al match di Coppa con il Monterosi, mister Guidi opera un solo cambio, con Bernardotto che rimpiazza al centro tridente Birligea.

Padroni di casa in campo con il 4-3-1-2, con Schenetti ad agire dietro la coppia d'attacco Magrassi - Lescano.

Prima della gara verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del Sindaco di Chiavari Marco Di Capua, prematuramente scomparso in settimana.

Una prestazione gagliarda e di qualità contro una delle pretendenti alla vittoria finale, non è sufficiente ai biancorossi per uscire indenni da Chiavari. Decisivo l’uno-due ligure a cavallo del quarto d’ora della ripresa, con i diavoli che hanno provato fino alla fine a limitare il passivo, con il portiere di casa Paroni sugli scudi. Domenica si giocherà al “Bonolis” con il Siena.