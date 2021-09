IL TERAMO ACQUISTA SEI NUOVI GIOCATORI, MOLTI SONO ESTERNI

Sei nuovi innest, sei acquisti importanti per la rosa di Federico Guidi. In biancorosso si aggregano per il reparto avanzato Simone Rosso, esterno d'attacco di 25 anni, a titolo definitivo dal Mantova; Giuseppe Montaperto, anche lui esterno alto di 21 anni in prestito dall'Empoli e Flavio Di Dio, 19enne in prestito dal Bologna. Per il centrocampo si aggiunge Matteo Rossetti, 23 anni, in prestito dal Bari, mentre la difesa si completa con il terzino destro in prestito dalla Roma, David Bouah, di 20 anni, e Angelo Ndrecka, 19enne anche lui a titolo temporaneo ma dalla Lazio. Bouah, Rosso e Rossetti sono probabilmente per curriculum gli ultimi innesti più importanti perché con passato in Serie B: il primo al Cosenza, il secondo con il Brescia (anche 2 in A con il Torino) e Rossetti nella passata stagione con il Pordenone.