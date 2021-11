CALCIO/ MONTEVARCHI-TERAMO: 3-1, SOPRANO SI FA MALE NEL RISCALDAMENTO

Sconfitta pesante per il Diavolo che non sfrutta l’iniziale vantaggio di Malotti e subisce la rimonta del Montevarchi che spreca anche un rigore parato da Tozzo. Diavolo senza i vari Kyeremateng, Trasciani, Cuccurullo e Fiorani; recuperati dal primo minuto Birligea e Mungo, con Lombardo in campo dall'inizio per la prima volta.

Curiosa la sfida tra la famiglia Malotti: da un parte il tecnico dei toscani Roberto Malotti, dall'altra l'esterno d'attacco teramano Manuele Malotti.

Ora un doppio turno casalingo consecutivo attende i biancorossi: in Coppa Italia mercoledì, contro il Pescara e domenica in campionato contro la Fermana. Teramo dopo 12 partite occupa il 17esimo posto in classifica con 11 punti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA