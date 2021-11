VIDEO / GUIDI DOPO LA BATOSTA CON IL MONTEVARCHI: «IL PRIMO RESPONSABILE SONO IO, SIAMO IMPERDONABILI»

Nel post-partita, queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Guidi: «È stata senza ombra di dubbio la peggior partita dall’inizio dela stagione. Siamo caduti in errori troppo evidenti che ci sono costati l’incontro. Il dispiacere più grande è per i tifosi che ci hanno sostenuto per l’ennesima volta per novanta e più minuti, perché abbiamo mostrato loro uno spettacolo semplicemente osceno, siamo stati imperdonabili e il primo responsabile sono io.

È nei momenti difficili che devi tirar fuori qualcosa in più, ma oggi siamo stati inermi. Dopo il vantaggio non puoi prendere due gol e mezzo in pochi minuti. Qualcluno forse ha perso di vista il nostro reale valore, noi dobbiamo salvarci, dev’essere chiaro. Oggi Tozzo ci ha salvato in diverse occasioni, altrimenti il divario sarebbe stato molto più evidente. Abbiamo sofferto tutto ciò che sapevamo di poter soffrire, a cominciare dai duelli, siamo stati passivi e gli avversari così ti puniscono. Serve un immediato cambio di atteggiamento, i ragazzi devono iniziare a capirlo senza aggrapparci sempre alle tante assenze. Veniamo da sette gol subìti in due partite, mentre fino a due partite fa concedevamo pochissimo, bisogna riflettere e farsi, tutti, un esame di coscienza».

ASCOLTA GUIDI