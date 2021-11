CICLISMO/ IL TEAM GO FAST SI CHIUDE IN SEGNO DI VITTORIA: VINCE LU CALLARO'

Il 2021 del Team Go Fast si chiude a braccia alzate in segno di vittoria, la prima volta a Lu Callarò con Paolo Ciavatta!

La trentesima edizione de Lu Callarò ha finalmente portato bene al Team Go Fast per merito di Paolo Ciavatta che ha fatto la differenza sugli altri nel tratto di salita verso il traguardo conclusivo di Torano Nuovo.

La corsa, entusiasmante sotto tutti gli aspetti e filata via con 140 corridori al via tra amatori, cicloturisti tesserati, professionisti, dilettanti, juniores e allievi, non conosceva attimi di relax su iniziativa di un sestetto di fuggitivi. Con uno spunto irresistibile fino all'arrivo, con la strada in pendenza e mettendosi alle spalle i compagni di fuga Manuel Senni, Stefano Borgese, Federico Scotti, Alessandro Frangioni e Alfonso D’Errico, Ciavatta ha regalato al Team Go Fast di Andrea Di Giuseppe la prima affermazione in assoluto nell’albo d’oro de Lu Callarò.