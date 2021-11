VIDEO / IL TERAMO VINCE SUL PESCARA E PORTA I BIANCOROSSI AI QUARTI DI FINALE, GUIDI: POSSIAMO ESSERE FASTIDIOSI»

Il derby di Coppa porta i biancorossi con la firma di Viero, nonostante i venti minuti finali in inferiorità numerica, ai Quarti di Finale. Al termine del derby di Coppa vinto con il Pescara, questa l'analisi offerta in sala stampa dal mister Guidi: «Oggi è stata la dimostrazione che quando giochiamo di squadra, possiamo essere fastidiosi anche per un complesso di vertice come il Pescara. È tutto figlio del nostro atteggiamento, soffrire insieme, aiutarsi l’un con l’altro, mostrare solidità, coraggio e personalità. Oggi mi complimento con loro, ma non posso dimenticare che a Pontedera abbiamo buttato via una giornata di campionato. Il dispendio energetico odierno è stato elevato, ma la squadra oggi c’era, nonostante fosse giovanissima, per questo ho inserito un 2003 come Furlan all’esordio, perché mi fidavo ciecamente del mio gruppo. Oggi dev’essere un nuovo punto di partenza per noi, con la stessa applicazione vista stasera. L’inerzia nervosa vista con il Pescara, dobbiamo dilatarla fino a domenica, oggi i ragazzi mi hanno dato l’impressione che non avremmo mai preso gol.

Bouah? Ha subìto un’entrataccia alla caviglia, andrà monitorato quotidianamente, farà le terapie del caso e cercheremo di averlo a disposizione per la Fermana, dove riavremo Arrigoni e, mi auguro, sia Soprano che Fiorani».

