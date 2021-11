TERAMO CALCIO/ DOPO IL NUOVO CDA, LA PRESENTAZIONE DELLE ALTRE FIGURE: ARRIVA ANCHE UN PORTIERE

Dovrebbero essere presentate in una conferenza stampa programmata per sabato 20 novembre al Parco della Scienza, prima della gara tra Teramo ed Olbia, tutte le nuove figure del nuovo Cda del Teramo Calcio. La delega di presidenza passa adesso nelle mani dell'amministratore delegato, Massimo Chierchia che sarà nel consiglio di amministrazione insieme ai figli di Davide Ciaccia, Gian Marco e Giorgia, al direttore generale Luigi Coni ed all'avvocato Gerardo Spaltro. Ci sarà come noto, anche Sandro Federico nel ruolo di direttore sportivo è ormai fatto noto, così come la permanenza di Carlo Musa che dividerà i compiti con Federico. In società anche Emanuele Fanì, ex coordinatore del settore giovanile del Frosinone. Franco Iachini rimarrà presidente onorario. In arrivo i promessi nuovi acquisti, si inizia con: Filippo Perucchini, 30enne estremo difensore nella passata stagione alla Pistoiese, darà un aiuto in porta.