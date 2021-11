UN NUOVO MODO DI SVILUPPARE IL SETTORE GIOVANILE DI QUALSIASI SPORT IN UNA SERIE DI INCONTRI CON L'ARBITRO DI FRANCESCO

In un mondo dello sport sempre più competitivo, i settori giovanili di qualsiasi disciplina sono sottoposti ad una crescente pressione, con il rischio di trasmettere ai giovani atleti stress ai quali non sono preparati.



C’è dunque sempre più bisogno di una base sulla quale lavorare, che faccia da fondamenta per i giovani, affinché gli sportivi in erba possano crescere in armonia con gli attuali tempi e in accordo con le tecnologie. In tal modo, essi avranno una preparazione di base che potrà essere utile sia nel caso in cui troveranno il loro spazio nel mondo dello sport professionistico sia se dovessero continuare la pratica sportiva per diletto, dedicandosi ad altre attività lavorative.

La base sulla quale lavorare è fatta di “5 sensi”, che servono per crescere in modo equilibrato e devono essere sviluppati fin dalla giovane età. Si tratta di: Nutrizione e galateo; Gestione dei social media; Public speaking; Educazione finanziaria; Coaching.

È ragionando su questi argomenti che l’arbitro di basket di Serie A Guido Federico Di Francesco, di Teramo, ha tracciato una bozza di originale modello di sviluppo per i settori giovanili delle società sportive, confrontandosi con il giornalista e scrittore Luca Maggitti, di Roseto degli Abruzzi.

È nato così il progetto pilota “Sport Vibes”, che Di Francesco ha sottoposto alla Roseto Basketball Academy diretta da coach Raffaele Rossi, il quale ha accettato entusiasticamente la proposta, selezionando 20 atleti delle giovanili per la partecipazione.



“Sport Vibes” si articolerà in 5 incontri, della durata di 90 minuti ciascuno, che si svolgeranno, esclusivamente per la Roseto Basket Academy, nella “Sala degli Scacchi” dell’Hotel Bellavista di Roseto degli Abruzzi.

Tutti gli incontri saranno filmati da Marco Possenti, al fine di tesaurizzarli e di realizzare un video Testimonial del percorso.

Gli Atleti saranno impegnati ogni martedì alle ore 15.30, a partire dal 16 novembre e fino al 14 dicembre 2021. Lunedì 20 dicembre 2021 è previsto il follow-up, mentre mercoledì 22 dicembre 2021 si svolgerà l’evento finale nel quale, gli stessi, avranno il ruolo di protagonisti.

Il primo incontro, di Coaching, prevede l’intervento di Christian Valentini, Mental Coach.

Il secondo si occuperà di Educazione finanziaria e avrà gli interventi dei Professionisti Vincenzo Faragalli e Roberto Di Provvido, Consulenti Finanziari Allianzbankfa.

Nel terzo incontro si parlerà di Nutrizione e Galateo, con la Nutrizionista dott.ssa Simona Ruggieri.

Il quarto incontro sarà imperniato sulla Gestione dei social media e prevede l’intervento di Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema.

Il quinto e conclusivo appuntamento riguarderà il Public Speaking, con Valentina Marcattili, Psicologa, Coach e Master Practitioner NLP.