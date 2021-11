ARBITRO DI SERIE A PER DIRIGERE IL TORRICELLA IN TERZA CATEGORIA... IL CALCIO VERO E' ANCHE STORIA DI UMILTA'

Dopo aver diretto sabato scorso, la gara di #SerieB, Ascoli - Vicenza, domenica prossima, l'arbitro teramano Daniele Paterna, scenderà di nuovo sul terreno di gioco a Torricella Sicura, per arbitrare una gara di terza categoria. Non si tratta di una "punizione", ovviamnete, anzi: di una bella storia di sport. Visto che la Serie A è ferma e che gli arbitri devono comunque allenarsi, l'AIA ha permesso agli arbitri nazionali, di poter svolgere al bisogno, anche gare regionali e provinciali. Nessun "salto repentino" anomalo. «Per noi è un orgoglio ed è dimostrazione di tanta umiltà che un arbitro di Serie A e B, accetti di essere designato per una gara di Terza Categoria (che ha pari dignità di una partita di A) - spiegano all'Associazione arbitri - E possiamo dirle per certo, che Daniele la dirigerà con lo stesso impegno di una gara di A e B alla quale è abituato».