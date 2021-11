KUMITE / SETTE TERAMANI ALLE NAZIONALI, LA SQUADRA WELLNESS REGALA EMOZIONI

Domenica 14 novembre, al Palaelettra di Pescara, la Wellness Sport ha sfornato una valida prestazione alla fase regionale del Campionato Italiano Juniores Kumite FIJLKAM.

Gli otto atleti teramani in gara strappano 7 qualificazioni alla fase nazionale, mettendo in mostra un combattimento lucido e determinato, degno riconoscimento del duro lavoro svolto negli ultimi mesi dallo staff tecnico.

Il resoconto finale parla di 4 ori (Di Fabio Laura -74kg, Buttazzo Riccardo -68kg, Di Felice Riccardo -76kg, Scatolini Riccardo -86kg), 3 argenti (Morbiducci Sarà -48kg, Di Gregorio Paolo -55kg, Di Paolo Nicolas -68kg) 1 bronzo (Di Fabio Leonardo-68kg), 8 medaglie che regalano il primo posto nella classifica per società e il titolo di campione regionale Juniores Kumite alla S.S.D. a R.L. Wellness Sport del Presidente Alessandro Pompilii e del Vicepresidente Junior Mario Ioannone.

Gli atleti giallo-blu torneranno in gara Sabato 20 novembre a Riccione, in preparazione del Campionato Italiano FIJLKAM che si terrà ad Ostia Lido dal 26 al 28 novembre.