DIRETTA/ E' LA TERAMO SPORTIVA A FARE DA PADRONA ALLA PRESENTAZIONE DEL MANAGEMENT DEL NUOVO CORSO FIRMATO TERAMO CALCIO: ECCO GLI SPONSOR E LE CARICHE

Tanta Teramo sportiva e “tanto” Teramo alla presentazione ufficiale del nuovo management , atto di inizio dell’era Ciaccia alla guida del club biancorosso. C’è l’ormai ex patron Iachini, c’è Nanni Cerulli Irelli, c'è Andrea Malavolta, fratello dell’indimenticato Romy, c’è mezzo consiglio Comunale con il Sindaco in testa, c’è una delegazione dei tifosi (Club Biancorosso e Club Spartaco Piotto). Non c’è (a meno che non ci sia sfuggito) l’ex patron Campitelli. Buio in sala al parco della scienza, si cominciano con un video: il tifo biancorosso a Pescara.

Ecco il nuovo management: Patron: Mario Ciaccia e Davide Ciaccia. Aziende coinvolte: Appalti e servizi, Emgat Edilgreen Italia, Immobiliare e property. AD: Massimo Chierchia, DG: Luigi Coni. CDA: Massimo Chierchia, Luigi Coni, Gian Marco Ciaccia, Giorgia Ciaccia, Gerardo Spaltro. PARTNER: Confinprese Italia Gabetti, Sport Pura Energia Italiana, Banco Tre Venezie, Magestum Studio legale Gattai, Illimity Presidium Gruppo Seminara.

La società Edilgreen (AD Chierchia) finanzierà con 100mila euro l’anno per tre anni gli assegni di ricerca di università RomaTre e spera in un accordo con l’UniTe.

Il presidente del Club Biancorosso Bracalenti è entusiasta: «come tifosi vi saremo vicini, il mio è un augurio di buon lavoro. E' una piazza che ne ha molto bisogno».