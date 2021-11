KICK BOXING / ATLETA TERAMANO VOLA AGLI EUROPEI



Oggi al Pala Sport di Tolfa, Civitavecchia, si è tenuto il Match Internazionale di Kick boxing KO.

L' atleta teramano Emanuele Mariotti, del Team Mariotti, 23 anni di Torricella Sicura, ha battuto l' atleta marocchino A. Arieda, categoria +95 kg.

Mariotti già campione nazionale di Kick Boxing nel 2018 a soli 19 anni, oggi ha conquistato un titolo che riconosce all'atleta la partecipazione ai prossimi Campionati Europei.

Emanuele, figlio del Maestro Giuseppe Mariotti, è nato e cresciuto con la passione per lo sport e, tra i tanti praticati, quelli da combattimento hanno da sempre avuto la priorità.

Nell'era covid è fondamentale, soprattutto per i ragazzi, riscoprire il proprio ruolo come grande opportunità di crescita, affinché ne diventino loro stessi i primi beneficiari.

Perché nella vita... spesso i sogni si avverano!