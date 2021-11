VOLLEY, QUINTA VITTORIA DELLA FUTURA, ORA È SECONDA

Fantastica prestazione della Futura Volley, che con un’incredibile vittoria, nella sesta giornata di andata, del campionato B2, si piazza al secondo posto del girone L, ad un solo punto di distanza dalla prima, con un palmarès di cinque vittorie e un riposo.

Ottimo esordio in casa, per le atlete allenate da Marcela Corzo, che hanno resistito alla pressione della prima partita in casa, giocata al Palacquaviva di Teramo, portandosi a casa una vittoria schiacciante, con un punteggio di 3-0, contro la Primadonna Volley Bari.

Il primo set vede un’iniziale tensione delle atlete bianco-rosse e una buona partenza delle ragazze di Bari, situazione che muta a metà set, una vera e propria rimonta delle teramane, che chiudono il set 25-19.

Questo primo set da il via alla tenacia e alla carica delle atlete della LG Umby Racing Futura Volley Teramo, che volendo vincere per la prima volta davanti alla tifoseria teramana, da il massimo chiudendo il secondo set con un punteggio di 25-22.

Il terzo set, un vero spettacolo per il pubblico presente al Palacquaviva, vede una lotta durissima tra una Futura Volley, che vuole chiudere immediatamente la partita, portandosi a casa tre punti, e una Primadonna Volley Bari, che non vuole concedere un’altra vittoria alla squadra ospitante. Un set molto combattuto vede le due squadre ricorrersi, ma le ragazze bianco-rosse riescono a prendere il volo, vincendo quest’ultimo set di partita 25-22.

La LG Umby Racing Futura Volley dopo la sua quinta vittoria di fila e la sua prima partita in casa è pronta a tornare a giocare in trasferta ed affrontare

SPORTILIA V.BISCEGLIE al Paladolmen il 27/11/2021 alle ore 19.00.