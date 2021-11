LA VOCE DEL MISTER / TERAMO DOMANI IN CAMPO IN CERCA DI UNA SEMIFINALE STORICA

Domani alle 17,30 allo stadio Bonolis il Teramo incontra il Sud Tirol per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara unica ad eliminazione diretta, vincendo la gara si procede alla semifinale, traguardo storico mai raggiunto nella storia del Teramo Calcio. La squadra altoatesina è un complesso di tutto rispetto. L'allenatore è il croato Ivan Javorcic ex calciatore della Nazionale della Croazia. Il modulo è il 4 - 3 - 1 -2. In porta Poluzzi, la difesa a quattro composta a destra da De Col, centro destra Malomo, centro sinistra Vinetot, a sinistra Fabbri, il centrocampo a tre, a destra il capitano Tait, centrale il regista Moscati, sul versante di sinistra Broh. Trequartista Casiraghi, in avanti la coppia è formata da Odogwu e Rover. A disposizione giocatori di livello come gli attaccanti Candellone Fischaller e Volta, il centrocampista Filk ben 16 anni col Sud Tirol, Gatto, Davì, Zaro e Curto completano la rosa. La squadra altoatesina gioca un buon calcio frutto del lavoro di programmazione di tanti anni da parte della Società, infatti molti giocatori fanno parte della squadra già da diversi anni.E' capolista nel girone A, ha realizzato 20 reti in campionato subendone solo 4. Assieme alla Reggiana capolista nel nostro girone, sono le uniche due squadre ancora imbattute nei campionati professionistici d'Europa. Il Teramo tiene molto a vincere la Coppa Italia, lo storico traguardo consente di disputare a fine campionato i play - off. Il tecnico Guidi predica calma in ogni i situazione, anche nei momenti di maggiore difficoltà tutto questo è positivo per la tranquillità della squadra. Dopo l'incontro di Coppa Italia bisogna incominciare a pensare a migliorare la classifica in campionato a posizioni più tranquille. In campo serve un Teramo che sappia difendere meglio e trovare quel coraggio di ottenere sempre la vittoria.. Per restare in corsa alla salvezza non è sufficiente solo un punto a partita, per puntare alla vittoria in campionato in questo girone molto equilibrato serve la fame quella vera. Bisogna dire che in queste gare di campionato la volontà di vincere le partite cè stata questo bisogna dirlo. E' vero che è ancora troppo presto per fare i conti, ora l'importante è non perdere a cominciare dalle prossime due trasferte con squadre abbordabili, Carrarese e Pontedera, per non staccarsi dalla classifica della tranquillità altrimenti sarà dura. Le vittorie sono obbligatorie per non essere risucchiati dalla bassa classifica. Chiudiamo col passato da Domenica comincia un'altro campionato, l'obiettivo minimo è la salvezza, in modo da programmare meglio un futuro si spera ricco di soddisfazioni. Forza Teramo.

ANTONIO VALBRUNI