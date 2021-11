IL TERAMO CADE IN CASA E SALUTA LA COPPA ITALIA AI QUARTI

L'avventura di Coppa Italia del Teramo che viene eliminato dal Sud Tirolo. Al "Bonolis" la formazione altoatesina passa con il risultato di 3-0 dopo una gara condotta con autorità sin dalle prime battute. Per gli ospiti che guidano il girone A, in rete Voltan a 6' del primo tempo e Vinetot al 42' e Rover Fink al 27' della ripresa. Per i biancorossi abruzzesi le attenzioni tornano sul campionato e sulla gara in programma a Carrara domenica prossima.