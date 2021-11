FOTO- LA VOCE DEL MISTER / “TOZZO, CHE SUCCEDE? CONFIDATI…PERCHÉ TUTTI QUESTI ERRORI?”

Il sogno della Coppa Italia si ferma ai quarti di finale disputando tutto sommato una buona gara ma non sufficiente per battere un avversario come il Sud Tirol. La capolista del girone A ha dimostrato la personalità da grande squadra, tanto possesso palla in campo raggiungendo il vantaggio con un gol stupendo di Voltan dalla distanza. Le attenuanti ci sono abbiamo giocato con una rosa ristretta per cui la squadra va elogiata. Rimane sempre quello di aver giocato alla pari per larghi tratti del match con la capolista. Il Sud Tirol ha dimostrato di valere la vittoria con una costanza tattica e una capacità di aumentare il tasso di aggressività di fronte alle quali prima o poi gli avversari vengono sconfitti. E' evidente che questo stato di grazia, tecnico e atletico è dovuto al fatto che gli altoatesini hanno una rosa ampia con giocatori di altra categoria e la grande organizzazione societaria che ha programmato il tutto da diversi anni. I biancorossi Altoatesini hanno mostrato durante il campionato una continuità di risultati e un assetto stabile di gioco che il tecnico Javorcic sta guidando alla perfezione. Dimentichiamo questa sconfitta e concentriamoci per le prossime due trasferte di Carrara e Pontedera. Concludo con qualche consiglio per il portiere Tozzo dove la stagione scorsa a Mantova non è mai stato messo in discussione, ha disputato un campionato discreto con interventi decisivi, oggi le prestazioni purtroppo sono negative e si sa che i portieri sanno che è difficile compensare eventuali errori che si possono commettere in campo. La tua è una posizione che richiede concentrazione totale, in questo caso la psicologia dovrebbe studiare il perchè, non sei più sicuro in campo. Oggi sei un solitario e sei il primo a pagare, il pubblico non perdona mai le incertezze dei portiere, i tifosi dimenticano immediatamente tutte le prodezze e lo condannano alla disgrazia eterna, splendori e miseria del gioco del calcio. Confidati caro Tozzo con il tecnico se ci sono problemi in famiglia o di qualsiasi altro genere, perchè in questo momento non importa quello che hai fatto in passato, perchè sono troppi gli errori che hai fatto, sembra che non hai futuro con questa squadra. E' un ruolo ingrato il tuo devi saper reagire alle difficoltà, nel gioco come nella vita, i brutti colpi sono quelli assolutamente imprevedibili. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI