FERMO DEI FRATELLI CIACCIA/ GHIRELLI (LEGA PRO): «PROCEDURE PASSAGGIO DI QUOTE NON ANCORA ATTIVATE»

A seguito delle notizie riguardanti i problemi giudiziari emersi per le proprietà di Pro Patria e Teramo, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato una breve dichiarazione attraverso i canali ufficiali della lega: "Seguiamo e monitoriamo le situazioni di Teramo e Pro Patria. Ricordo che le nuove regole per il passaggio di quote superiori al 10% prevede l’ok di FIGC su sostenibilità economica ed onorabilità. Queste procedure non sono state ancora attivate dai club per cui la situazione è attentamente monitorata".