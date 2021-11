LISCIANI TERAMO CONQUISTA L'UNDICENSIMA PARTITA DI CAMPIONATO

Ottima prestazione per la Lisciani Teramo Calcio a 5 che vince l’undicesima partita di campionato portandosi a casa la sua sesta vittoria (cinque in campionato C1 e una nei quarti di andata della Coppa Italia), nonostante due espulsioni.

Ieri 27/11/2021 nel Palacquaviva alle ore 15.00 la Lisciani Teramo ha giocato tra le mura di casa contro il Futsal Vasto.

Primo tempo che inizia con il botto per la Lisciani Teramo, che con determinazione segna il primo gol della partita, grazie a Galanti Matteo, che porta a segno il suo ottavo gol in campionato.

Il Futsal Vasto non si demoralizza davanti al primo gol della partita e giocando con tenacia e resistenza segna il suo primo gol della giornata, portando la partita in pareggio, grazie al gol di Tallarino.

Si chiude il primo tempo con il pareggio delle due squadre per 1-1 con quattro falli per il Vasto e un fallo del Lisciani.

Il secondo tempo inizia con un fantastico gol per il Lisciani Teramo, che si porta in vantaggio per 2-1, grazie alla grande esperienza di Passamonti Marco.

Il Futsal Vasto però non vuole cedere la partita, e dopo l’espulsione di Passamonti Marco, segna il pareggio, grazie al giocatore con il numero 2 Aquilano.

La partita combattutissima da entrambe le parti vede due squadre che vogliono portarsi a casa la partita, e riceve punti necessari per salire nella classifica di campionato C1.

Il Lisciani Teramo subisce la seconda squalifica della partita a favore di Pietro Di Vincenzo, squalifica decisiva che porta la squadra, allenata al Mister Alfredo Valente, a giocare con un uomo in meno in campo.

Nonostante ciò, la squadra teramana non si chiude in difesa, anzi a pochi minuti dal fischio finale passa all’attacco, nonostante la minoranza in campo, e al 62’ minuto, con un gol di testa di Gianpaolo Marini, chiude la partita segnando il terzo gol decisivo, che concede la vittoria alla Lisciani Teramo Calcio a 5.

Fantastica partita per i bianco-rossi che possono esultare insieme alla tifoseria teramana del Palacquaviva questa quinta vittoria in campionato.