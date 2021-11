LA VOCE DEL MISTER / TROPPE PAROLE, ADESSO PARLINO I FATTI

. Il tecnico Guidi in questo campionato ha portato un nuovo sistema di gioco e idee diverse, finora in campionato ci sono stati un pò di alti e bassi. Alcuni episodi ci sono stati contrari come le incertezze in diverse volte dei portieri, ma soprattutto è mancata tanta esperienza dei tanti giovani in campo.Ora bisogna tornare a vincere alcune partite consecutive e ritrovare la mentalità giusta : se il Teramo comincerà a farlo, la rimonta sarà possibile per una posizione di classifica tranquilla. In settimana il tecnico è apparso contrariato e dispiaciuto scusandosi con i tifosi per la brutta prestazione di Carrara. Nelle interviste del dopo gara è apparso molto deluso e dispiaciuto arrivando anche ad esternare accuse dure ai giocatori facendoli riflettere di una situazione non ancora drammatica ma quasi. Ora chi non dà il massimo in campo bisogna metterlo fuori, in gara servono guerrieri che onorano la gloriosa maglia biancorossa 1913. Incominciamo a capire che la classifica preoccupa, servono i tre punti, bisogna essere più compatti cercando di trovare quegli episodi giusti che cambiano la gara a favore dei biancorossi e in ogni partita dobbiamo dare continuità di gioco e unità incominciando dalla prossima gara di Sabato contro il Pontedera con la massima concentrazione. Sarebbe meglio far parlare i fatti in questo momento poco felice e non le parole.Di chiacchiere in questi giorni ne abbiamo fatte tante, la squadra deve isolarsi e pensare solo al campo, bisogna essere sempre consapevoli degli errori commessi specialmente in queste ultime gare anche perchè dalle ultime notizie avete la tranquillità economica fino al termine del campionato. Nel momento si spera di recuperare tutti gli infortunati al più presto, senza correre rischi inutili.La priorità in queste ultime settimane sarà svuotare il più possibile l'infermeria. Dall'inizio del campionato il tecnico e il suo staff sono stati accompagnati da una certa mala sorte alla voce infortunati. Sin dalle prime gare di campionato , il Teramo ha dovuto fare i conti con un bollettino medico che non ha mai conosciuto tregua. In tre mesi di lavoro, i biancorossi hanno avuto lungo il cammino tanti calciatori che sono stati costretti a fermarsi per vari infortuni e alcuni di questi anche con ricadute, e altri fuori per lunghi periodi, tutto questo deve far riflettere Guidi e il suo staff. Questo ha rappresentato un freno oggettivo allo sviluppo della programmazione tecnica. Si spera che tutto ciò finisca per affrontare un girone di ritorno che possa consegnare al Teramo calcio la salvezza.

ANTONIO VALBRUNI