LA VOCE DEL MISTER / E ADESSO PARLIAMO DI CALCIO: IL 5 - 3 - 2

Inizio a scrivere articoli che ho intrapreso al mio corso di allenatore a Coverciano che possono essere utili a chi piace il calcio.Il sistema 5 - 3 - 2 esprime numericamente una maggioranza di difensori rispetto ai centrocampisti, modificando i tradizionali schieramenti che prevedevano il 4 - 4 - 2 o il 4 - 3 - 3. Tuttavia si evince facilmente che in fase di possesso palla il sistema si trasformi in 3 - 5 - 2, in quanto i difensori esterni assumono le funzioni di centrocampisti esterni a tutti gli effetti, proponendosi sia in fase di appoggio che d'inserimento. L'organizzazione difensiva nel sistema 5 - 3 - 2 si basa sulla maggiore copertura garantita dall'utilizzo di 5 difensori. In fase difensiva le ipotetiche due punte avversarie vengono marcate dai due difensori centrali, mentre alle loro spalle opera il libero che controlla lo spazio in profondità ed interviene in seconda battuta quando il difensore viene superato dall'attaccante. Le fasce laterali sono presidiate a zona dai due terzini che andranno a marcare l'avversario più pericoloso ed avanzato nella zona di competenza. Dall'applicazione di questi principi difensivi generali di reparto si passa all'utilizzo più specifico nel sistema 5 - 3 - 2 della diagonale difensiva, nel caso si attacchi provenienti dalle fasce laterali e della difesa in caso di attacchi centrale. Per cui se uno dei marcatori centrali viene superato, il libero interviene in chiusura e il difensore stesso slitterà alle sue spalle per ricostruire la copertura difensiva.. Nel sistema 5 - 3 - 2 il libero svolge una funzione determinante, cioè quello di trasmettere a tutto il reparto difensivo la sicurezza e la tranquillità. A questo scopo il giocatore dovrà dimostrare di possedere una forte personalità che gli consenta di dirigere con autorità l'intero reparto difensivo. Inoltre spetta al libero dettare i tempi di uscita sul portatore palla, del temporeggiamento e dell'eventuale applicazione del fuorigioco. Deve eccellere nel gioco aereo. I requisiti del ruolo, specialmente in questo sistema, risultano fortemente specifici e di elevato contenuto, tanto da configurare del libero il leader vero e proprio della squadra. I difensori centrali, nel sistema 5 - 3 - 2 Devono possedere tutte le caratteristiche richieste per un'efficace applicazione del modulo. Devono unire dal punto di vista atletico, forza e velocità. Infatti l'elevazione ed il contrasto assumono un'importanza notevole quando si deve difendere la propria porta , mentre la velocità è indispensabile nei recuperi e per annullare gli attaccanti avversari negli ultimi venti metri. Devono essere molto abili nel gioco aereo, ma anche nel disimpegno, perchè devono partecipare attivamente alla fase di costruzione del gioco. Nel sistema 5 - 3 - 2, i terzini svolgono un ruolo determinante nell'economia del gioco in quanto devono saper difendere ed attaccare con eguale abilità. In questo sistema i terzi i devono gestire le fasce per cui le qualità tecniche sono resistenza, forza e velocità per effettuare recuperi efficaci ed essere al contempo determinanti nelle incursioni offensive. Il centrocampo è costituito da tre giocatori che in campo assumono la configurazione di un triangolo con il vertice rivolto verso la propria metà campo. Questi centrocampisti tenderanno a ricoprire una posizione interna, dal momento che non sarebbe possibile, proprio per il loro limitato numero, gestire tutta l'ampiezza del campo di gioco. Gli attaccanti devono essere prevalentemente mobili, capacità di smarrimento e di creare gli spazi per l'inserimento dei compagni grazie ad improvvise corse in diagonali e in deviazione..Questo modulo aderisce alla mia idea di calcio specie se bisogna fare un campionato di salvezza in modo da avere più solidità difensiva.Brillantezza, sveltezza tecnica e inserimenti dei centrocampisti.Potenza e rapidità in attacco.