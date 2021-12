CALCIO/ IL TERAMO A PONTEDERA SENZA NOVE GIOCATORI

Domani alle 14,30 il Teramo, falcidiato dalle assenze, sfiderà il Pontedera in trasferta. Il tecnico biancorosso Guidi deve rinunciare a ben nove giocatori. Rientra Fiorani, in difesa ci sarà Bellucci.

Domani il Teramo torna in Toscana con l’obiettivo di ritrovare la vittoria che manca da un mese e guadagnare posizioni in classifica. I biancorossi sono in piena zona play out, al quart’ultimo posto con 16 punti.

Contro il Pontedera non saranno a disposizione ben nove calciatori: Piacentini è squalificato (al suo posto dovrebbe giocare Bellucci) Viero, Lombardo, Bouah, Cuccurullo, Rossetti, Birligea, Kyeremateng e Trasciani sono infortunati. Torna arruolabile Fiorani.

I tifosi del Teramo possono acquistare i biglietti nei punti vendita e online sul sito www.etes.it. Il costo del tagliando per il settore ospiti è di 12 euro (diritti di prevendita esclusi). I punti vendita a Teramo sono Caffè dell’Olmo e Point Centro Commerciale (orario 10-13, 16-19).