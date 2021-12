LA VOCE DEL MISTER / SI TORNA IN TOSCANA A CERCARE PUNTI

Due punti nelle ultime tre partite, e soprattutto il pesante 0 - 4 rimediato nella gara di Domenica scorsa. I biancorossi tornano in Toscana con l'obiettivo di ritrovare la vittoria che manca da un mese ( 7 Novembre, 3 - 2 con la Fermana ) e guadagnare posizioni classifica. Ora il Teramo è in piena zona play - out, al quartultimo posto con 16 punti. Il tecnico Guidi è nei guai, contro il Pontedera non saranno a disposizione ben nove calciatori : Piacentini è squalificato, ( al suo posto dovrebbe giocare Bellucci ), Viero, Lombardo, Bouah, Cuccurullo , Rossetti, Birligea , Kyeremateng e Trasciani sono infortunati, torna a disposizione Fiorani .Contro il Pontedera dell'ex Magnaghi,( ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2019 - 2020 disputando 27 gare, realizzando 8 reti) Il bomber granata ha realizzato nella stagione attuale ben 11 reti ed è il capocannoniere del girone. Le sue qualità si sono espresse in questo campionato dove gioca in un ambiente sereno che lo fa sentire importante. La squadra granata dopo ben 5 anni alla guida tecnica, il tecnico Paolo Indiani si dimette e la società trova in casa il suo sostituto, è il tecnico Ivan Maraia l'ex vice tecnico di Certaldo ha indossato in passato la maglia granata come giocatore negli anni 90, ha guidato in passato squadre di Eccellenza Larcianese, Sestese e ben 5 anni come secondo di Paolo Indiani al Pontedera. Contro una squadra che continua il suo percorso in campionato per la valorizzazione dei giovani i biancorossi devono ottenere un risultato un positivo per non precipitare ancora in classifica. A dieci giorni del terremoto societario che ha visto indagati i nuovo vertici societari in una inchiesta della Procura di Roma, ma anche dopo il recente dissequestro del 60% delle quote del Teramo calcio deciso dal Gip, i biancorossi domani tornano in campo a Pontedera nella seconda trasferta consecutiva. Dopo il KO di Carrara che ha fatto finire i biancorossi in zona play - out, occorre un risultato positivo. E' normale che il dissequestro è stata una notizia che la Società e i tifosi hanno accolto con gioia e nelle stesso tempo che dà tranquillità alla squadra. Domani sarà una gara della massima importanza. Il Pontedera è una squadra che gioca molto bene, ha battuto Modena, Pescara e Virtus Entella, in casa da disputato 8 incontri, 5 vittorie, 2 pareggi, 1 sola sconfitta contro la Lucchese per 3 - 2. Giocano insieme da diversi anni il modulo che applica Maraia è il 3 - 5 -2 in porta il giovane Angeletti cresciuto nel settore giovanile dello Spezia. la linea difensiva a tre a destra il giovane Matteucci prodotto del vivaio locale, centrale il 36 enne esperto con tanti anni in Lega Pro l'argentino Espeche ex Reggiana, Gubbio e 7 anni a Lucca. A sinistra nato in Costa D'Avorio Bakayoko, molto bravo nel coprire gli spazi, viene a stare su palla inattiva.Il centrocampo a cinque a destra Perretta cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli. Centro destra Catanese confermato ha disputato sempre campionati in serie D. Il play il bravo Barba a Pontedera da tre anni , ex Piacenza e Monza, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta. Centro sinistra Capone 10 anni a Pontedera, ex Pisa. A sinistra il giovane Milani, confermato, giocatore molto interessante, cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, è, molto forte, spinge sulla fascia sinistra a volte è straripante. In avanti Benedetti confermato, fa molto movimento creando gli spazi con il compagno di reparto. Al suo fianco il bomber Magnaghi, è cresciuto molto, conosce la porta, batte i calci di rigore alla destra del portiere. Per concludere abbiamo fatto molto bene nelle prime gare di campionato, se si è fatto molto bene si può incominciare a farlo anche adesso che il gioco s'è fatto duro e i punti pesano tantissimo Forza Teramo