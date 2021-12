BASKET / DOMANI È DERBY GIULIANOVA - TERAMO

Siamo alle porte della decima giornata di campionato e la Rennova Teramo è pronta per un'altra battaglia sportiva. Il girone C della Serie B si continua a dimostrare equilibrato e pieno di insidie e il prossimo ostacolo da superare non è da meno. Si gioca domani alle 18 al PalaCastrum di Giulianova contro la Giulia Basket, una formazione che ha vissuto una settimana segnata da due importanti cambiamenti: l'avvicendamento in panchina fra coach Massimiliano Domizioli e coach Stefano Foglietti, a cui si è aggiunta la decisione di aprire al pubblico le porte del palasport giuliese per la prima volta in questa annata (biglietto unico a 10 euro). Per chi non potesse assistere in presenza alla sfida ricordiamo che la diretta streaming dell'incontro sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma web http://lnppass.legapallacanestro.com.

I numeri ci dicono che la Teramo a Spicchi ha due vittorie in più in campionato rispetto agli avversari, seppur la Giulia Basket ha un attacco più prolifico e una notevole precisione nell'esecuzione dei giochi da 2 punti (col 52% ottenuto sin qui in questa categoria è addirittura terza nel girone). Se però proviamo a fare una comparazione nell'altra metà campo vediamo che la TaSp è la seconda difesa del girone (solo la Real Sebastiani Rieti concede meno dei 64 di media per partita lasciati agli avversari dai biancorossi) mentre i giallorossi sono ultimi per efficacia difensiva a quota 76 punti concessi. Ma i numeri raccontano la pallacanestro fino a un certo punto. Poi, intervengono altri fattori, che attengono più alla sfera delle motivazioni e della capacità di gestire emozioni e atteggiamenti in contesti intensi come quelli che caratterizzano le gare di Serie B, a maggior ragione se parliamo di derby.

Coach Giorgio Salvemini ha comunque le idee chiare sul match che i suoi dovranno giocare: "Quella contro Giulianova sarà una sfida dove dovremo dimostrare maturità. Dovremo essere bravi a non farci trarre in inganno dalla serie di sconfitte consecutive che la Giulia Basket ha inanellato perché affronteremo una squadra dove non mancano di certo talento tecnico e stazza fisica. Ci sono giocatori che in passato hanno anche vinto questo campionato o che sono stati comunque protagonisti in Serie B. Il roster giallorosso si basa sulla creazione di un mix di esperienza e gioventù e noi dovremo andare sul loro campo avendo bene in mente che la nostra gara dovrà essere solida e aggressiva per tutti e 40 i minuti. Bisognerà avere bene in testa che tipo di ritmo imporre alla gara e realizzare che per giocare una partita di un certo livello fuori casa ci vuole personalità e durezza mentale