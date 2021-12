LA VOCE DEL MISTER / IL TERAMO IMPARA DAGLI ERRORI E VINCE 3-0 a PONTEDERA

Dagli errori s'impara. Il Teramo questa volta c'è, netta è stata la vittoria di Pontedera per - 3 - 0. Il calcio non è solo un sistema di gioco, ma una filosofia che per vincere non può disconoscere i valori : la motivazione, la generosità, la passione, l'entusiasmo, la modestia, il correre, il sacrificarsi per i compagni, sono tutte cose che sono più importanti dei piedi. Disporre di un collettivo con motivazioni permette di avere atleti affidabili. Puoi avere i migliori giocatori del mondo, ma se non hanno una forte motivazione, un elevato spirito di squadra e un gioco che li guidi, quella squadra varrà poco. A Pontedera finalmente si è visto un Teramo che ha dimostrato di essere un buon collettivo con ottima organizzazione di gioco. Solo così si possono ottenere i risultati. La squadra è piaciuta, la tifoseria è rimasta soddisfatta contro un buon Pontedera che aveva subito una sola sconfitta in casa contro la Lucchese per 3 - 2. Questa vittoria riporta il sereno nella squadra dopo le vicissitudini dei giorni scorsi, dando un segnale positivo di una buona organizzazione tattica predisposta dal tecnico Guidi, che lascia ben sperare per le prossime gare. Risultato che fa morale e premia la voglia e la grinta dimostrata in campo. A mio giudizio ho notato un' ottimo Soprano, sicuramente il migliore in campo è stato bravo nel chiudere tutti i varchi agli attaccanti avversari, realizzando un gran gol nell'area avversaria con un ottimo colpo di Testa ben disegnato, che ha chiuso la partita. Altro elemento da citare il nuovo portiere Perrucchini, oltre a parare il calcio di rigore di Magnaghi, è stato provvidenziale in due grandi interventi, molto sicuro nelle uscite. Si è visto un Teramo rabbioso sin dai primi minuti di gioco, con una feroce voglia di vincere la gara per tutti i novanta minuti anche quando il risultato era definitivamente al sicuro.In settimana messi davanti alle proprie responsabilità dopo il tracollo di Montevarchi, tutti hanno dato risposte importanti nessuno escluso. Bravissimo il tecnico Guidi che ha saputo motivare la squadra, compito sicuramente molto difficile. Peccato per l'ammonizione all'esterno difensivo Hadziosmanovic che purtroppo sarà sicuramente squalificato perchè in diffida, in questa fase del torneo è sicuramente l'elemento più in forma. La gara disputata allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera fa crescere la consapevolezza alla nostra squadra che, tenendo alta l'attenzione, si possono centrare gli obiettivi più importanti. Alcune sconfitte in questa stagione per lo più sono attribuibili a questioni di testa. Ora l'obiettivo è quello di continuare a far punti importanti che possono certificare la continuità della nostra squadra, e far gioire la tifoseria teramana. Ancora commoventi i tifosi presenti anche nella lontana Pontedera hanno meritato questo meraviglioso successo incitando la squadra per tutti 90 minuti di gioco , un premio più che meritato che seguono con passione su tutti i campi la squadra biancorossa. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI