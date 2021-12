TENNISTAVOLO / L’ENERGIA NEW S’IMPONE A MONTEMARCIANO 5 - 2

Ottima vittoria nel campionato nazionale a squadre di serie C1 di Tennistavolo dell Energia New Teramo, a Marina di Montemarciano (AN). La compagine del presidente Guido Gambacorta si e' imposta per 5 - 2, ottima la prova dei tre componenti la squadra, Campagnari, Franciosi, Leonzi,?guidati dal tecnico Giancarlo Ippoliti. Sabato prossimo di nuovo in trsferta a Roma.