CONTINUA LA QUARANTENA, LA PARTITA CUPELLO-GIULIANOVA E' RINVIATA

L’Asd Giulianova Calcio informa, che in merito alla predisposizione in quarantena del proprio gruppo squadra, da parte della AUSL4 di Teramo,

la gara di Eccellenza Virtus Cupello – Asd Giulianova prevista per mercoledì 08/12/2021 alle ore 14,30 è rinviata a data da destinarsi.