GIUSEPPE DI GIACINTO DOMENICA FARA’ IL SUO ESORDIO IN SERIE COME ASSISTENTE ARBITRALE

La Città di Roseto degli Abruzzi è onorata di aver raggiunto un altro importante traguardo sportivo in questo fortunato 2021 per lo sport locale e nazionale. Infatti domenica 12 dicembre alle ore 12.30, nella gara Torino – Bologna, farà il suo esordio in serie A nel ruolo di assistente arbitrale il rosetano Giuseppe Di Giacinto.

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera collettività ci teniamo a fare un grande in bocca al lupo a Giuseppe per questo importante traguardo raggiunto nella sua carriera sportiva – dichiarano il primo cittadino rosetano, Mario Nugnes, e l’Assessore con delega allo Sport, Lorena Mastrilli – dopo anni di sacrifici ed impegno corona infatti il sogno di esordire nella massima serie e, in questa giornata speciale, gli giunga l’affetto e il plauso di tutta Roseto degli Abruzzi”.