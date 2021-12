LA VOCE DEL MISTER / VI PRESENTO IL NOSTRO PROSSIMO AVVERSARIO

L'Ancona calcio nacque in origine nel 1905 con la denominazione di Unione Sportiva Anconitana per diventare Ancona calcio dal 1982. Fallita nel 2004 per inadempienze finanziarie all'epoca della gestione Pieroni quando la squadra era appena retrocessa dalla Serie A, fu rifondata come Associazione Calcio Ancona e ammessa al campionato di serie C2 usufruendo del lodo Petrucci. Al termine della stagione 2009 - 20010, quando militava in serie B, la società ha deliberatamente lasciato scadere i termini amministrazione istruttivi dell'iscrizione provocando la retrocessione della squadra. Tale procedura si è ripetuta in tutte le categorie fino alla terza categoria, quindi è stata radiata. La successiva ripartenza avviene nel campionato di eccellenza, subito vinto, rilevando il titolo del Piano San Lazzaro. Il 2011 - 2012 è la stagione della lotta a tre con la Sambenedettese e il Teramo per la promozione in serie C. Sarà il diavolo di Cappellacci a prevalere, mentre i marchigiani dovranno attendere altri due anni prima di lasciare la serie D. Dopo la retrocessione dalla serie C., c'è il terzo fallimento ma dalla stagione 2021 - 2022 , dal campionato d'Eccellenza grosso balzo in virtù dell'accordo raggiunto, la fusione con il Matelica Calcio militante in serie C.che per la stagione 2021 - 2022 si chiamerà Ancona - Matelica, per giungere poi in quella successiva ad assumere il nome di Ancona Calcio. La guida tecnica , è stata affidata all'esperto Gianluca Colavitto ex Angizia Luco, Vastese, Avezzano. Il mister schiera la squadra con il modulo 4 - 3 - 3. In porta Avella lo scorso anno con Guidi con la Casertana, cresciuto nella Primavera dell' Avellino : offre sicurezza tra i pali, sveglio e attento quando viene chiamato in causa, si fa trovare sempre pronto sugli assalti portati alla sua porta. E' stato determinante con alcuni interventi nella gara di Domenica scorsa nella gara vittoriosa contro il Siena. La difesa a quattro : a destra troviamo Noce cresciuto nel settore giovanile del Cesena, ex Potenza e Catania : accumula qualche buono spunto a errori di impostazione, non perfetto nel gioco aereo . I centrali difensivi sono : a destra Masetti cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, ex Pisa con esordio in B : si muove con sicurezza, ottimo senso della posizione e anticipo si combina bene con il compagno di reparto Iotti. Centro sinistra l'ex Teramo Iotti, 2 stagioni con i biancorossi disputando 19 gare con una rete realizzata : è cresciuto molto a Matelica, dà sicurezza al reparto, guida molto bene la difesa, molto bravo nell'impostazione del gioco, forte di testa, viene a saltare sui calci d'angolo. A sinistra Maurizii : cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli, tanta corsa e grinta, qualche esitazione negli affondi sulla fascia di competenza. Il centrocampo a destra D'Eramo : cresciuto nel settore giovanile del Vicenza per poi giocare tre anni ad Avezzano dove si è messo in mostra per fare il grande salto in B. con lo Spezia a seguire Ravenna e Vis Pesaro in C. : una vera promessa, tanta qualità in campo, tecnicamente molto bravo, assicura qualità nelle giocate, bravo nel raddoppiare sugli avversari. Centrale Gaspari. cresciuto nel settore giovanile del Cesena, ex Legnago e Fano : , un pò lezioso nel gioco palla a terra, tecnicamente molto bravo, a lui è affidata la regia dell'Ancona, assicura qualità alle giocate . A sinistra il giovane Iannotti ex Trastevere, Juve Stabia e Salernitana : prezioso nella fase di interdizione, in campo corre molto con caratteristiche decisamente offensive, viene a saltare su palla inattiva, molto pericoloso, da seguire ha numeri importanti, un ottimo centrocampista. In avanti a destra Sereni cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, ex Ravenna e Parma in serie D. : ha realizzato in campionato 7 reti, molto pericoloso, ha movimenti giusti, in questi ultimi anni è maturato parecchio, molto pericoloso in area . Centrale l'ex Teramo Faggioli un lungo percorso il suo : cresciuto nel settore giovanile del Teramo, per poi passare alla Primavera del Pescara, infine nei dilettanti con il Castelnuovo e Notaresco, ha realizzato 4 reti in campionato : copre molto bene la palla, in possesso di palla fa salire la squadra, forte fisicamente, da prendere in considerazione salta con facilità l'avversario, dotato di un ottimo tiro. A sinistra Rolfini ex Legnago, Fermana, Fano e Carrarese : ha realizzato 7 reti in campionato con 4 assist, bravo nel convergere al centro per il tiro, veloce e pericoloso in area. A disposizione il difensore Tofanari cresciuto nel settore giovanile della Roma. Il centrocampista Del Carro decisivo nella gara contro il Siena realizzando una doppietta molto forte sul gioco aereo, l'attaccante Moretti 6 anni a S. Nicolò, ha realizzato tre reti in campionato. Nel complesso una buona squadra , la gara deve certificare il salto di qualità dei biancorossi dopo un'ottima gara a Pontedera. I tifosi biancorossi hanno dimostrato di essere molto vicini alla squadra, sono presenti in tutti i campi di Lega Pro e meritano questa vittoria fondamentale. Per noi sportivi è motivo d'orgoglio essere assieme al Pescara la prima squadra più importante del calcio in Abruzzo, quindi sosteniamo al massimo i biancorossi in questa gara per migliorare di parecchio la classifica. Penso che se giochiamo determinati, la vittoria non può sfuggirci. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI