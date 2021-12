TENNISTAVOLO / L’ENERGIA NEW “DIVORA” I MACCHERONI E SALE A SEI PUNTI DALLA VETTA

Ottima vittoria della Energia New Tennistavolo Teramo, che si impone come domenica scorsa con il risultato di 5 - 2 a Roma con la societa' Maccheroni. Un risultato che porta la compagine Teramana a 6 punti in classifica con tre partite vinte e altrettante perse. Sabato si torna a giocare in casa, dopo due trasferte in un derby tutto Abruzzese, con il Tennistavolo Vasto.