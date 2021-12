LA VOCE DEL MISTER / ENNESIMA OCCASIONE FALLITA

Fallita anche questa ennesima occasione. Con metà campionato ormai alle spalle il bilancio del Teramo finora parla di una squadra a fase alterna , dove soprattutto nelle partite casalinghe la difesa continua ad avere enormi difficoltà. Una sconfitta che brucia molto e che si spera , non lasci in eredità un futuro pericoloso. Ancora non riusciamo a trovare il punto di equilibrio di squadra scegliendo una soluzione tattica definitiva per ottenere un risultato positivo specie nelle partite casalinghe dove siamo costretti a fare la partita. In questa gara il tecnico Guidi ha faticato a trovare le posizioni giuste agli uomini che sono andati in campo. Il tecnico è bravo, fa giocare bene le la squadra e ho molta fiducia in lui, e sinceramente pensavo che potesse riuscire prima a risolvere i problemi difensivi.Trenta gol presi in 18 gare sono tante, in questa gara c'è stata tanta confusione e disorientamento in campo contro un Ancona atleticamente freschissima e organizzata. A gennaio occorre puntellare l'organico se si vuole pensare a salvarci. In questa gara il reparto arretrato è quello che in assoluto fornisce meno garanzie, basta vedere le ultime gare Montevarchi, Cesena, Carrarese, Sud Tirol in Coppa Italia e Ancona problemi di vulnerabilità molto marcata, (15 gol subiti). In avanti il problema si pone anche in avanti per la mancanza di un attaccante che sia in grado di risolvere le partite. Bernardotto dà l'anima in campo ma non è un bomber vero. La classifica marcatori è impietosa : non c'è nessun giocatore del Teramo tra i primi marcatori del girone B. La missione della nuova società del Teramo adesso deve essere portare in biancorosso, un attaccante vero che alla prolificità sappia sfruttare gli spazi che crea l'inesauribile Bernardotto, che risolva il problema attualmente in avanti è la mancanza del gol. Ci sono stati numerosi infortuni che hanno complicato il lavoro di Guidi a parziale giustificazione. Ma adesso bisogno pensare ad intervenire sul mercato a Gennaio : un terzino che possa giocare su entrambe le fasce.Inutile dire che piacerebbe un centrale difensivo che sia affidabile dal punto di vista fisico e si tenti di passare alla difesa a tre. Un mediano che abbia tanta corsa e sappia mordere le caviglie degli avversari a centrocampo. Il successo di Pontedera ha scaricato la squadra c'è stata anche un pò di superficialità , perlomeno per quello che si è visto al Bonolis. Bisogna capire che questo campionato è molto equilibrato con tante difficoltà in ogni i gara. In questa fase delicata del campionato, quando si è impegnati in una rincorsa alla salvezza bisogna anche accontentarsi di muovere la classifica, magari anche di poco, non conta la bellezza del gioco, contano i punti meglio badare alla sostanza che più alla forma.Adesso archiviamo questa delusione, cerchiamo di poter raggiungere la permanenza nella categoria. La squadra è giovane ha bisogno del nostro incoraggiamento, i processi si faranno a fine campionato. Bisogna conservare la categoria che rimane un palcoscenico troppo importante per Teramo sportiva in un momento che in Abruzzo centri importanti navigano nelle categorie inferiori. La tifoseria del diavolo vive di calcio per la grande morbosa passione per i colori biancorossi, tecnico calciatori, (società per gli acquisti di Gennaio) regalateci un sogno, la salvezza non chiediamo molto. Forza Teramo