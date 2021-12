LA VOCE DEL MISTER / L’IMPORTANZA DI SAPER TIRARE UN CALCIO DI RIGORE

Oggi parliamo dei calci di rigore che a volte possono decidere un titolo importante, vedi l'Italia contro la Svizzera, due rigori sbagliati da Jorginho. Battere un calcio di rigore è diventato, per quasi tutti i giocatori, un problema delicato. Nelle partite decisive alcune squadre hanno perso, come ripeto, un titolo a seguito dei penalty sbagliati. Un fenomeno questo che si è registrato, anche se in misura inferiore, nelle partite dei vari campionati. Per questo cerco in base alla mia esperienza di segnalare i motivi di certi errori, nella stragrande maggioranza commessi da giocatori qualificati ed in possesso di una notevole esperienza. Bisogna sottoporre i giocatore a battere i calci di rigore nel corso di tutta la stagione, nonostante ci siano fattori emotivi molto differenti tra l'allenamento e la partita. Bisogna effettuare una soluzione alla ricerca di coloro che hanno maggiori attitudini a questo tiro. Individuare chi ha maggiore padronanza del gesto tecnico e chi si emoziona di meno. Durante la settimana, in previsione di batterlo, deve essere preparato oltre al designato anche la riserva. Prima di battere un calcio di rigore guardare sempre la posizione del portiere e consiglio di non farsi condizionare dall'ambiente esterno e di avere fiducia nelle proprie capacità, di essere tranquillo e di non avere alcuna preoccupazione. Nella scelta del tiratore io decidevo sempre per quello meno emotivo, determinato, con capacità tecniche tali da indirizzare il pallone alternativamente sul lato destro o sinistro del portiere e che avevano la capacità di guardare l'estremo difensore. Il rigorista deve eseguire il penalty con freddezza e determinazione a prescindere dal comportamento del numero uno avversario. Secondo me il rigore perfetto è quello calciato con l'interno del piede, rasoterra, angolato a sinistra o a destra dopo breve rincorsa. Ovviamente il tiro deve essere secco e preciso. Ci vuole tanta preparazione, tanta forza mentale e quintali di freddezza. Alcune citazioni di personaggi calcistici famosi . Vujadin Boskov : rigore è quando l'arbitro fischia. Diego Armando Maradona : i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Francesco De Gregori : Non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Fabrizio Caramagna : un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il bomber che segna tanti gol è l'idolo, ma quello che tira il rigore decisivo te lo ricordi per sempre. Antonin Panenka l'inventore del rigore a cucchiaio : quel rigore mi ha fatto prigioniero. Ma se mi svegliassero nel cuore della notte, oggi lo segnerei ancora. Jorge Valdano : un pallone colpito con forza impiega un terzo di secondo a percorrere undici metri. Sempre Jorge Valdano : il portiere ha tutto da guadagnare, l'attaccante tutto da perdere ; per questo motivo la dote primaria di un rigorista è quello di sopportare la paura. Per concludere ai più alti livelli calcistici si sbagliano circa il 25 per cento dei rigori ; uno su quattro, dunque vanno a fondo perso. In oltre il 60 per cento dei casi il portiere intuisce l'intenzione del tiratore. L'esperienza insegna molto.

ANTONIO VALBRUNI