LA VOCE DEL MISTER / ECCO IL NOSTRO PROSSIMO AVVERSARIO

La Reggiana nasce nel 1919, la società granata partecipa nove volte alla massima serie nella sua lunga storia calcistica. il 14 posto nel 1993 - 1994 costituisce il miglior piazzamento in serie A.. Nel suo curriculum ha ben 39 campionati di serie B. la scorsa stagione segna probabilmente la fase più brutta del calcio Reggiano con la retrocessione in Lega - Pro. Nel 1993 sotto la guida del tecnico Marchioro ci fu nello storico Mirabello il ritorno in serie A. I protagonisti del campionato storico di serie A. furono calciatori famosi come Futre, Padovano, De Agostini e il portiere verde oro Taffarel che, nello stesso anno si laurea campione del mondo con il Brasile. Dopo la guida tecnica del tecnico Alvini artefice della promozione in serie B. nel famoso spareggio contro il Bari , oggi è alla guida del Perugia in serie B. La società in questo campionato affida la guida tecnica all'emergente ex Renate Aimo Diana : da giocatore ha nel suo curriculum ben 350 presenze in A e B con le maglie della Sampdoria, Torino, Palermo e Brescia. Ha allenato in Lega Pro il Ferralpisalò, la Sicula Leonzio il Melfi. Lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato alla guida del Renate, è stato eliminato al secondo turno dei play - off dal Padova. Il suo modulo è il 3 - 5 - 2, in porta Voltolini ex Triestina e Pisa : E' sicuro tra i pali, offre molta sicurezza alla squadra, bravo sulle uscite su palla inattiva. C'è tanto merito del suo se nei tre gironi di Lega Pro assieme al Renate ha il primato dell'imbattibilità, sono le uniche due squadre ancora imbattute in 18 gare disputate in campionato. La difesa a tre a destra Luciani cresciuto nel settore giovanile della Lazio con esordio in serie A., ex Salernitana, Monopoli e Gubbio : occupa molto bene la zona di competenza, interpretando il ruolo difensivo con bravura, non spinge quasi mai si occupa solo della fase difensiva. Centrale Camigliano, cinque anni a Cittadella in B. ex Brescia , Cosenza e Juve Stabia : A mio giudizio uno dei migliori difensori di Lega Pro, senso della posizione, forte di testa e anticipo come pochi, viene a saltare su palla inattiva, guida la difesa con grande autorità . A sinistra Cauz : cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, ex Lecco, Ravenna e Trapani in B : veloce e aggressivo, dimostra di saper recuperare una gran quantità di palloni in fase difensiva, fisicamente molto forte. A centrocampo a destra Guglielmotti cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ex Renate, Cremonese e Pistoiese : copre molto bene sia la fase difensiva che offensiva, giocatore molto forte fisicamente, in progressione è immarcabile, ho avuto modo di apprezzarlo quando ha giocato contro i biancorossi al Bonolis quando vestiva la maglia del Renate e della Pistoiese, instancabile e cattivo in campo. Centro destra Radrezza ex Renate, Monza da tre anni a Reggio : tecnicamente molto bravo, sa inserirsi molto bene nella fase offensiva. Centro sinistra l'esperto Cigarini un curriculum da paura . Crotone in A. 3 anni a Cagliari, 5 anni con l'Atalanta, un anno con il Siviglia in Spagna e Parma in A. ha disputato ben 410 gare nella sua carriera tra i professionisti : E' un giocatore di spessore, tecnicamente valido, un pò lento nella costruzione del gioco, ottima visione di gioco, nell'uno contro uno è fortissimo, un vero uomo squadra, batte bene le punizioni. Centro sinistra assenza importante per squalifica di Sciaudone sicuramente al suo posto Rossi sarà il titolare, anche lui ha tanta esperienza nei Professionisti, 3 anni con la Reggiana, Pro Vercelli, Brescia e Vicenza in B. da disputato anche un campionato in Romania in serie A : Tanta corsa, giocatore di quantità più che di qualità. A sinistra Contessa vecchia conoscenza dei biancorossi, visto calcare il Bonolis tantissime volte sempre con squadre da primato come Catanzaro, Padova, Feralpisalò, Lecce e Juve Stabia : ben 300 gare in serie A e B : un mancino naturale , spinge molto bene in fase di attacco curando molto la fase difensiva, a mio giudizio il miglior sinistro mancino della categoria, tatticamente perfetto, batte molto bene il fallo laterale arrivando a una distanza lunga. In avanti le due punte Lanini cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ex Novara, Imola, Como, Virtus Entella in B. e Lanciano: l'attaccante ha avuto un inizio poco felice in campionato, ma nelle ultime gare ha trovato la porta con una certa continuità, ha realizzato 7 reti in campionato : molto mobile, veloce nelle ripartenze. Al suo fianco il bomber Zamparo 9 gol in campionato, da tre anni a Reggio, ex Feralpisalò, Triestina, Rimini e Cuneo : molto forte di testa, da tenere in grande considerazione, furbo in area di rigore, fa valere tutta la sua prestanza fisica in campo. Altri giocatori a disposizione la punta Scappini, l'attaccante Neglia l'esperto Rozzio da ben 6 anni con la Reggiana. Il bravo centrocampista Anastasio cresciuto nel settore giovanile del Napoli, uno degli artefici del successo del Monza in serie B.Il centrocampista Rosafio, il difensore Cremonesi. La Reggiana è una squadra costruita per vincere.Al Mapei Stadium sono sicuro che ci sarà un Teramo che non avrà alcuna intenzione di partire battuto e che proverà a fare risultato e riscattarsi dalla brutta sconfitta subita contro l'Ancona al Bonolis. Forza Teramo