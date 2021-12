LA VOCE DEL MISTER / C’ERA UNA VOLTA IL TERAMO CHE…

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Teramo ha subito una sconfitta da dimenticare. La Reggiana ha cominciato forte, ha spinto subito sull'acceleratore e ha tenuto ritmi che definirei di categoria superiore supportato da un'ottima organizzazione di gioco, un collettivo molto compatto, le distanze tra i giocatori erano tutti vicini per aiutarsi per garantire al compagno il passaggio semplice e per raddoppiare nel caso in cui gli avversari entrassero in possesso del pallone. Questo è un atteggiamento di serie superiore. Ha elementi di ottima tecnica e di buone qualità fisiche, e alla lunga questi risultano decisivi. I tifosi biancorossi sono pieni di quesiti, è possibile che il Teramo sia passato dai sogni dichiarati di Jachini nel Giugno del 2019 a questa situazione che pare un labirinto senza uscita ? E cos'è che ha trasformato il Teramo in questa realtà che ha preso 35 gol alla fine del girone d'andata. Il tecnico attualmente non riesce a entrare nel nucleo del problema. Eppure il Teramo ha le qualità per potersi salvare eccome ma la qualità devono andare a braccetto con la convinzione, sono troppi i punti buttati e troppi gol presi. Serve subito un cambio di passo necessario per essere aggrappati alla salvezza. A gennaio servono necessariamente rinforzi. Guidi deve far capire chiaramente alla società che ha bisogno che sia fatto mercato. A mio giudizio serve un terzino che possa giocare su entrambe le fasce. Inutile dire che piacerebbe avere un difensore centrale di affidabilità che sappia registrare la difesa apparsa in questi ultimi tempi vulnerabile. Serve un mediano che sappia interdire.Serve un centravanti vero che conosce la porta. Anche se i soldi sono pochi bisogna spenderli bene. Se invece l'obiettivo è il ridimensionamento allora va bene cosi, basta accontentarsi.Bisogna anche dire che l'incertezza societaria ha costretto l'incolpevole Guidi a fare più salti mortali del solito, senza rinforzi di qualità non si va lontano. Ecco perchè attualmente il Teramo è costretto a una affannosa rincorsa alla salvezza. C'era una volta il Teramo che non prendeva tanti gol, subiva pochi tiri in porta, ricordo Speranza storico capitano del Teramo, sapeva guidare la difesa biancorossa come pochi.Il Teramo attuale è una squadra che nelle ultime 9 gare ha subito 25 reti e non riesce agli avversari di far realizzare reti, solo nella gara di Pontedera la porta biancorossa è uscita indenne. In difesa qualcosa non funziona, è una squadra sbadata, gli avversari arrivano con estrema facilità in porta rispetto alle prime gare di campionato. Conseguenze di un sistema di gioco da sistemare, un grande allenatore modifica la squadra quando ci sono delle evidenti crepe nella fase difensiva, bisogna citare anche che il centrocampo ha le sue colpe, Anche l'aspetto psicologico è uno di quelli da non sottovalutare per le note vicissitudini societarie rimbalzate in questi ultimi giorni. Per concludere certe limitazioni di budget possono essere tolte in questo mercato di Gennaio aumentando la capacità di investimento per poter arrivare all'obiettivo dichiarato e raggiungere con tranquillità la salvezza. La società in questo caso Jachini deve rispettare la Storia del Teramo e dei tifosi al seguito in ogni campo. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI