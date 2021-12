ROSETO CONQUISTA IL DERBY INTERNO CON IL TERAMO, IL GIULIANOVA SUBISCE UNO STOP INTERNO

Nella 13^ giornata di campionato, la Liofilchem Roseto consolida il primato del girone, vincendo il derby contro la Rennova Teramo. Cade in casa il Giulianova, battuto dalla Luiss Roma.

Roseto troppo forte: centrata la decima vittoria consecutiva. La squadra di coach Quaglia si prende anche il derby, vincendo a Teramo contro la Rennova con il risultato di 73-95. Partita in discesa per i rosetani che all’intervallo lungo erano già sopra di 11 punti (39-50). Negli ultimi due quarti, Roseto ha giocato in totale controllo del match.

Cade invece al Palacastrum il Giulianova, contro una Luiss Roma che si è imposta 77-83 (primo tempo 41-46). Partita equilibrata ma con gli ospiti quasi sempre con la testa avanti. Generoso ma inutile il forcing finale dei padroni di casa.

Il campionato riprenderà l’8 e 9 gennaio 2022. Le abruzzesi scenderanno in campo il 9 gennaio. fari puntati sul derby Roseto-Giulianova; il Teramo giocherà in trasferta a Civitanova Marche.

Foto: Marco Rapone