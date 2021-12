TENNISTAVOLO / DERBY AMARO PER L'ENERGIA NEW, BATTUTA DAL VASTO

Sconfitta amara per l'Energia New Tennistavolo Teramo, nella settima giornata a squadre di serie C1 con un netto 5 - 0, nel derby tutto Abruzzese con il Tennistavolo Vasto, capoclassifica del girone. Purtroppo nella squadra teramana ha pesato anche la mancanza dell'atleta piu' rappresentativo, per un infortunio avuto in settimana. Ora il campionato a squadre restera' fermo per le feste natalizie, si riparte il 15 gennaio con il Campomaggiore Terni nelle mura amiche.