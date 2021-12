REGGIANA-TERAMO: IL GIUDICE SPORTIVO SANZIONA E DIFFIDA I CALCIATORI

In merito all'incontro Reggiana - Teramo, il Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara, allorquando i calciatori del Teramo si sono recati sotto la Tribuna Nord occupata dai loro tifosi, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa evocata nella relazione in oggetto, ovvero le disposizioni di cui all'art, 25, commi 9 e 10, CGS e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:

- alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell'occasione;

- alla conseguente reazione dei Calciatori del Teramo;

- alla specifica individuazione di essi;

- alla presenza di dirigenti del Teramo sotto la curva in parola e in particolare del Delegato ai rapporti con la Tifoseria;

- al complessivo comportamento tenuto dallo SLO nell'occasione ed alla sua eventuale interlocuzione con i Tifosi eo con altri Soggetti istituzionali;

- ad ogni altra circostanza utile ai fini del decidere.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

Inoltre, ammenda di € 500,00 «per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino ubicato nel settore occupato dagli stessi, bruciandolo in più punti»

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

Squalificato per una gara effettiva il centrocampista Arrigoni «per aver pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava nel corridoio antistante il tunnel d'ingresso al campo».

Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

Ottava infrazione stagionale per Mungo, seconda per Pinto, prima per Kyeremateng.

Rimangono in diffida Arrigoni e Rillo.