LA VOCE DEL MISTER / L’ENTELLA, IL PROSSIMO AVVERSARIO

La Società calcistica Virtus Entella è una Società calcistica di Chiavari. La squadra é tra le prime cento in Italia per tradizione sportiva, avendo preso parte 67 volte ai campionati organizzati su base nazionale e raggiunto quale apice sportivo il secondo livello del campionato Italiano di calcio : la prima volta nel 1992 e successivamente nel 2014, quando esordi in serie B. in concomitanza al compimento del secolo di vita. Fondata nel 2014 come Entella traendo il nome dal Torrente Entella, adottò la maglia bianco-celeste a strisce verticali sin dal primo incontro. I maggiori successi raggiunti dal club sono le due vittorie ottenute nel campionato di terzo livello in Serie C. 2013-2014 e 2018-2019. In precedenza la squadra ottenne anche la vittoria nei campionati di serie D. 1959-1960 e 1963-1964, oltre al campionato Interregionale 1957-1958 e 1984-1985. Dopo aver disputato 6 anni in serie B. con gli esoneri dei tecnici Tedino e Vivarini, il Presidente Gozzi l'artefice del miracolo dell'Entella : ha preso la squadra in Eccellenza e l'ha portata in serie B.Lo scorso anno è avvenuta la retrocessione, in Lega Pro e la Società affida la guida tecnica a Volpe Gennaro ex allenatore per 5 anni delle giovanili under 17 e la Primavera dell'Entella. Il tecnico Volpe in passato come calciatore ha giocato come centrocampista nel Prato, Ascoli, Mantova, Cittadella e 5 anni con l'Entella . Dispone la squadra col modulo 4-3-1-2. In porta Paroni 13 campionati con l'Entella : una bandiera, portiere di sicuro affidamento, comanda la difesa con autorità, bravo con i piedi e sicuro nelle uscite. La linea difensiva a quattro a destra Cleur l'australiano fedele all'Entella dove disputa 6 campionati, ex Siena e Alessandria : giocatore dal rendimento sempre positivo, copra bene la fascia di competenza, recupera molti palloni in fase difensiva , molto determinato forte di testa. A sinistra Markus Pavic, confermato, l'austriaco in passato ha giocato con l'Istria e Rudes in serie A:, un mancino tecnicamente valido, anche lui copre molto bene la fase difensiva, col gioco di Volpe gli esterni spingono continuamente con cross al centro dell'area per l'attaccante Magrassi. I due centrali sono a destra Chiosa da 3 anni All'Entella, ex Novara in B. 3 anni, Perugia, Avellino e Bari in B:bravo in marcatura, difensore di spessore, forte fisicamente e bravo nel gioco aereo.Centro sinistra Coppolaro riconfermato, ex Venezia, Brescia e Latina in B : uno dei migliori la scorsa stagione, bravo nelle diagonali difensive, bravo con i piedi quando esce fuori dall'area per la costruzione del gioco, viene a saltare di testa su palla inattiva. Il centrocampo a tre a destra Di Cosmo ex Virtus Francavilla : dal rendimento sempre positivo, ottimo tiro dalla distanza, lo scorso anno al Bonolis è stato determinante nella vittoria della Virtus Francavilla per 1 - 0. Il play è l'ex Pescara Paolocci da tre anni con l'Entella, ex Ternana e Cittadella in B 6 anni : detta buone geometrie in campo, non dà punti di riferimento, copre molto bene la palla, buon dribbling, dotato di un buon tiro dalla distanza. Centro sinistra Nermin Karic è un calciatore svedese, copre meglio la fase difensiva, bravo nei contrasti. Come trequartista Capello cresciuto nel settore giovanile del Bologna, confermato ex Padova in B: vecchia conoscenza visto al Bonolis, bravo negli inserimenti in avanti, pericoloso da tenere in grande considerazione. In avanti Magrassi ex Pontedera, Cavese, Virtus Vecomp ha realizzato 18 reti l'anno in cui ha giocato a Matelica : si muove molto , forte di testa, conosce la porta come pochi, si muove su tutto il fronte d'attacco.Compagno di reparto Silvio Merkai, albanese di nascita ex Igea Virtus, Bitonto, Vasto Girardi, capocannoniere lo scorso anno nel girone D. con 14 reti. E' stato l'uomo mercato in estate: finalizzatore discreto, bravo anche come rifinitore, spazia su tutto il fronte d'attacco, molto forte fisicamente, ho avuto modo di vederlo lo scorso anno contro il Notaresco mi ha fatto un'ottima impressione, A disposizione giocatori di livello come Schenetti in ballottaggio con Capello com trequartisti in gol all'andata contro i biancorossi, da due anni con l'Entella, 5 anni in B. con il Cittadella, ex Como e Sud Tirol . Morosini trequartista confermato, ex Brescia , Ascoli, Avellino in B. e Genoa in A. Dessena mediano centrale lo scorso anno a Pescara, B Brescia in A. Cagliari in A. 8 anni, Sampdoria e Parma in A. giocatore di grande esperienza con 331 presenze in A. L'attaccante Lescano, l'argentino ex Sambenedettese, esordio in A. col Torino, e con la Sicula Leonzio 12 gol nel girone C. nella stagione 2019-2020, molto pericoloso in area, forte di testa per quello che ho visto quando ha giocato al Bonolis. Un avversario importante, una buona squadra, hanno un discreto centrocampo, con una difesa molto esperta, con i due centrali difficile da superare, in avanti un attacco con due marpioni da controllare. I biancorossi dopo la cocente sconfitta di Reggio Emilia se si si vuole raggiungere la salvezza prima possibile i biancorossi dovranno migliorare la fase difensiva e avere più qualità realizzativa in avanti.I tifosi in questo momento hanno dimostrato di essere vicini alla squadra, meritano sicuramente soddisfazioni.Gara da non fallire, sarà dura ma io ci credo a una bellissima vittoria per riscattarsi e trascorrere le prossime feste in tranquillità. Forza Teramo