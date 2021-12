LA VOCE DEL MISTER / LA CONOSCENZA… FA SQUADRA

La conoscenza dei giocatori è un fatto fondamentale per un allenatore di calcio specie nelle categorie Professionistiche. Direi che è un patrimonio professionale da arricchire ogni giorno ed in ogni circostanza. Per accrescere le proprie conoscenze un tecnico deve sfruttare in ogni occasione 1) vedere partite direttamente sul campo 2) Vedere partire alla tv o registrate su cassette 3) chiedere informazioni ai colleghi. Vedere partite direttamente sul campo è sicuramente il modo migliore, ma non è sempre possibile perchè quando si ha un incarico gli impegni sono molti ed il tempo libero è poco. Bisognerà, quindi, sfruttare ogni sosta del campionato per vedere partite di altra categoria. Assistere a tutte le gare delle varie rappresentative, dalla Nazionale A in giù, che si effettuano durante la settimana. Durante le vacanze effettuare viaggi di studio in paesi con calendari diversi dai nostri. Approfittare dei periodo di forzato riposo, esoneri o inizi di stagione senza incarico per vedere tutto quanto è possibile. E' logico che la visione diretta di una partita resta il mezzo migliore per conoscere a fondo i giocatori. Infatti si ha un'ottica globale della prestazione del singolo : quando è in possesso di palla o quando la palla è giocata da compagni o avversari. - se si sacrifica a favore della squadra o di un compagno in difficoltà - se ha predisposizione al comando guidando o suggerendo un comportamento ad un compagno o ad un reparto. Viceversa la partita vista in tv offre un raggio d'azione limitato e raramente si ha la possibilità di vedere il comportamento del giocatore quando non è in possesso di palla se l'azione si svolge in una zona di campo lontana da quella di competenza. Vedere le partite in tv o videocassette : pur con le limitazioni sopra descritte, è pur sempre utile, poiché possono dare varie indicazioni. Come sappiamo, in tv il giocatore lo si vede quasi esclusivamente quando entra in possesso di palla o quando l'azione si sviluppa nella zona di sua competenza. In queste situazioni potremo valutarne l'abilità tecnica, le qualità fisiche e in particolare : controllo di palla - precisione nei passaggi - colpo di testa - dribbling - contrasto - anticipo - intelligenza nelle diagonali - lo scalo di marcature - la concentrazione nella marcatura a uomo o il saper tenere la zona - lo smarrimento - la tempestività nell'inserirsi nell'azione - la scelta della soluzione tattica giusta o il giusto gesto tecnico in relazione alla soluzione tattica giusta o il giusto gesto tecnico in relazione alla situazione ed alla necessita contingente - scatto - velocità elevazione. Tutti questi fattori sono utilissime per completare la conoscenza del giocatore osservato più volte dalla tribuna o alla tv al fine di approfondirne gli aspetti umani., Si dovrà andare alla ricerca di notizie sicure, meglio se fornite da allenatori. Amici fidati e disinteressati, che hanno avuto alle loro dipendenze il giocatore. Potremo così conoscere : il carattere - la professionalità - la personalità - se è un trascinatore o un trascinato - se ha influenza positiva o negativa sui compagni - se ha voglia di emergere o se appagato - l'integrità fisica e morale - Tutti aspetti della persona che raramente conosciamo prima di avere alle dipendenze il giocatore e che sono fondamentali per completare il quadro generale. Molte volte, dopo aver assunto un giocatore sicuro nel rendimento sul campo, ci si accorge che come uomo non è altrettanto valido,. Questo aspetto ne limita sicuramente il valore. E' sempre più importante l'uomo del campione ed è preferibile un giocatore con qualche limite tecnico, ma moralmente sano, ad un altro più bravo ma con difetti caratteriali. Per costruire una squadra valida occorre una saldezza del gruppo che si ottiene solo realizzandola su basi solide anche se esiste qualche limite tecnico. Occorrono quindi di giocatori disposti a sacrificarsi e a rinunciare a qualche cosa di proprio a favore dei compagni per fare, di tante individualità una squadra. Logicamente il massimo è trovare nei giocatori le qualità tecniche, tattiche e fisiche unite a sicuri valori morali e intellettivi. Questi fattori fanno il campione vero. Così quando si ha la fortuna di imbattersi in qualche rappresentante di questa specie, ecco che si potranno raggiungere traguardi importanti.Per la conoscenza dei giocatori bisogna possedere una grande capacità organizzativa della società.

ANTONIO VALBRUNI