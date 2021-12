TERAMO CALCIO / UN POSITIVO IN SQUADRA. ANNULLATO L’ALLENAMENTO

La S.S. Teramo calcio rende noto che, nella tarda mattinata odierna, è emersa la positività al Covid19 di un tesserato della prima squadra. Il soggetto in questione, regolarmente vaccinato, era già stato messo in isolamento domiciliare per aver manifestato una sintomatologia simil influenzale. La società ha attivato i protocolli federali e sanitari attualmente vigenti ed ha annullato a scopo precauzionale la seduta originariamente prevista per la mattinata di domani, giovedì 30 dicembre. Si comunica, altresì, che la ripresa delle attività programmata per il 3 gennaio 2022, sarà effettuata con allenamenti individuali e contestuale giro di tamponi.