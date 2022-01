LA VOCE DEL MISTER / COME SI PREPARA TATTICAMENTE UNA PARTITA

Come si costruisce una squadra sulla carta e come si realizza sul campo. Assimilata una fisionomia propria ed un autoritario modo di stare in campo, tale da permetterci di tentare di imporre il nostro gioco, dovremo, di settimana in settimana, occuparci dell'impostazione della gara da disputare in relazione all'avversario che dovremo affrontare. Alla ripresa del lavoro settimanale di solito il martedì, l'allenatore parlerà della gara giocata la Domenica precedente e rivista al video esaminando, assieme ai giocatori, i lati positivi e negativi emersi nella gara disputata. Esaurita l'analisi, introdurrà, anche se a grandi linee, l'argomento del prossimo avversario. Prima però, di affrontarlo, bisognerà averne approfondito al massimo la conoscenza, sia come singoli che come complesso. Gli osservatori avranno preparato delle relazioni dettagliate, oltre a ciò sarà opportuno aver visionato il maggior numero di videocassette perchè non sempre certi particolari si evidenziano in una o due partite. Esempio : ogni squadra ha molti modi di sfruttare i calci di punizione dal limite, non è detto che in un paio di gare capitino tante occasioni da poter mostrare tutto il loro repertorio. Inoltre la conoscenza profonda dei giocatori diventa importantissima. L'allenatore potrà impostare la partita con cognizione di causa, conoscendo tatticamente il valore o i limiti di ogni avversario. Con spiegazioni e consigli appropriati faciliterà il compito ai propri giocatori riducendo così oltre incognito su avversari che talvolta non si conoscono. Raccolti il maggior numero di dati possibili ed avendoli esposti alla squadra, durante la preparazione settimanale si proveranno tutti gli accorgimenti ritengo utile necessari per controbattere il gioco avversario e che in linea di massima potrebbero essere : 1) punti di forza da netraulizzare punti deboli da sfruttare a nostro vantaggio 3) se giocano con marcatura a uomo, come portarli fuori zona per aprire varchi dove attaccarli 4) se giocano a zona, come schierare i nostri attaccanti per contrapporli ai difensori più deboli 5) se giocano a zona, individuare i settori dove sono maggiormente vulnerabili, generalmente corridoi tra coppia centrale e difensori esterni 6) se attuano la tattica del fuorigioco, le contromosse 7) se attuano il pressing, le contromosse 8) le marcature idonee al controllo degli attaccanti 9) palle inattive in attacco e in difesa. Bisogna conoscere, inoltre, il comportamento dell'avversario nel meccanismo delle sostituzioni dei giocatori durante la gara. Se cioè, ci sono cambi sistematici o effettuati secondo necessità. Per quanto riguarda la nostra squadra, è bene aver sempre in mente le eventuali sostituzioni per causa di forza maggiore ( infortuni ) o eventuali modifiche tattiche da apportare in relazione all'andamento della gara. Arrivati alla Domenica, giorno della partita, si terrà una riunione riassuntiva nella quale verrà ufficializzata la formazione che scenderà in campo e i componenti della panchina. Si assegneranno, in modo definitivo, tutti i compiti da svolgere ed i comportamenti tattici da tenere durante la gara. Generalmente, 30 minuti prima dell'inizio della partita, viene comunicata la formazione degli avversari. Occorre accertarsi se è come nelle previsioni, in caso contrario si apporteranno velocemente delle varianti ritenute idonee ed al più presto comunicarle ai giocatori. Nulla andrà lasciato al caso, sperando che i problemi si risolvano da soli durante la gara. Nel calcio, l'imponderabile, a volte gioca un ruolo determinante, proprio per questo bisogna programmare tutte le possibili situazioni nel tentativo di ridurre le sorprese, e prevenendone il maggior numero possibile. A gioco lungo una squadra ben organizzata avrà dei vantaggi e tutto il tempo passato sul campo a provare e riprovare sarà ripagato con grosse soddisfazioni dal risultato. Alcune partite sono più importanti di altre. Magari si tratta di uno scontro diretto oppure di una finale. Queste situazioni durante la gara sono molto stressanti, in questo caso bisogna creare un programma di allenamenti orientato a queste partite specie a livello mentale, possibilmente in settimana qualche giorno prima portarli a cena per cementare ancora di più il gruppo, senza pressioni ma solo divertimento nella settimana. Ai giocatori bisogna fargli capire che scegliere sempre la strada in salita è quella che ti porterà alla felicità e sicuramente alla vittoria. Anche se negli allenamenti spesso si litiga, la forza del gruppo deve essere " nessuno vuole perdere mai ".

ANTONIO VALBRUNI