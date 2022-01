LA VOCE DEL MISTER / C’ERA UNA VOLTA LO STOPPER

Sullo stopper non c'è da dire molto di più di quando non si sia detto nella parte dedicata al terzino. Anche questo ruolo è fondamentale, infatti deve avere una buona dose di velocità, la facilità di anticipare l'avversario, agilità nel muoversi, deve essere un buon colpitore di testa. Una delle carenze dei tanti gol presi dal Teramo ben 37 reti( essendo la difesa più perforabile del girone e di tutta la serie C,( assieme al Legnago e Campobasso ) è stata la mancanza di un stopper esperto, navigato che sappia dettare i tempi, e nello stretto comandare la difesa con un carattere forte e deciso negli ordini. Nel calcio moderno si esige anche dal difensore centrale una tecnica di base accurata e completa. Chi è lo stopper e qual'è la sua funzione predominante ? Di solito, viene così chiamato il giocatore che si assume la custodia della punta più avanzata dell'attacco avversario, a cui non può essere concessa alcuna libertà di azione. Quando una squadra attua il marcamento a uomo, con il libero tradizionale, cioè fisso davanti al portiere e con compiti unicamente di carattere difensivo, adotta lo stopper cosiddetta all'italiana, ovvero uno stopper attaccato alla punta. Con l'evoluzione degli schemi dei difensori e con la continua ricerca di nuove soluzioni di gioco che vedono come oggetto sempre la difesa, alcune squadre che applicano la difesa a zona hanno oggi la tendenza ad adottare due giocatori in grado di fare alternativamente ora il libero, ora lo stopper. Forse per interpretare meglio di tutti, questa interscambiabilità dei ruoli, il difensore centrale moderno riesce a intuire più degli altri i bisogni della squadra , è abile in fase di copertura e, dove la situazione lo richiede, sa impostare l'azione in chiave offensiva. Questo tipo di gioco è molto efficace. Per queste caratteristiche il regista difensiva oggi è interpretato molto spesso dal giocatore più esperto, più anziano, da una volpe dei campi di gioco, ha la capacità di comprendere il gioco, ottimo senso della posizione, in poche parole con la tecnica e l'intelligenza nelle chiusure difensive, lo interpreta nel modo migliore. Comunque, così come per il terzino, la dote fondamentale dev'essere la marcatura oltre alla copertura della difesa, e alla chiamata del fuorigioco, poiché è chiaro che il difensore che guida la difesa deve sempre sapere per prima cosa saper difendere e poi, partendo da questa base, sbizzarrirsi, se vuole, in decine di interpretazioni del ruolo. Le proiezioni offensive sia del libero che del terzino devono essere coadiuvate da un grande affiatamento, senza il quale si può correre il rischio di sguarnire pericolosamente la difesa. Oggi se il modulo adottato quelli con una difesa a tre, ad esempio possono essere più funzionali all'utilizzo della marcatura a uomo nella zona, grazie alla superiorità numerica che è facile ritrovare centralmente. Quando si gioca di reparto la linea difensiva si muove e si orienta collettivamente in riferimento alla posizione del pallone. Io in base alla mia esperienza si può prediligere questo tipo di gioco so se si ha difensori del calibro di Tomori, Romero e Mancini. Il difensore inglese Tomori riesce anche anche a essere lucido e preciso nel trasformare l'anticipo in una ripartenza. Il classico giocatore moderno, bravo, aggressivo, senso dell'anticipo, fortissimo di testa. Lo stesso Romero in passato quando giocava col Genoa e si sente la sua mancanza, considerando che Gasperini faceva giocare la sua Atalanta la fase difensiva altissima, l'argentino era eccellente nell'uno contro uno, e anche super bravo per palle intercettate. Per concludere se hai un centrale di questa portata ebbene altrimenti devi giocare con una difesa più coperta con l'uomo esperto che la sappia guidare in un contesto ideale dove far emergere la difesa e subire pochissimi gol. La fase difensiva del Teramo bisogna correggerla sul mercato di Gennaio serve come il pane un calciatore di grande esperienza massima per migliorarla, questo un mio modesto parere.

ANTONIO VALBRUNI