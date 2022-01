LA VOCE DEL MISTER / UNA PAUSA MOLTO UTILE

Pausa utile per recuperare le energie. : cioè rigenerare i muscoli stressati in campionato, guarire da infortuni, ritrovare la condizione ottimale. La sosta invernale e il fermo Covid 19 aiutano a recuperare le energie spese in campionato. E' importante che i giocatori facciano comunque vita d'atleta. La pausa è molto lunga per cui si potrebbe pensare di proporre alcuni richiami di forza e resistenza queste sono esercitazioni che vanno fatte lontano dal periodo agonistico. In questo periodo i preparatori la usano anche per mettere a punto la condizione atletica di giocatori pochi utilizzati o reduci da infortuni. In questi giorni, la condizione generale della squadra dovrebbe essere riequilibrata. Ma come avviene la ripresa, tutto in modo graduale. La prima cosa è di tornare a un completo regime di vita da atleta, soprattutto dal visto alimentare dopo le feste natalizie. Nei primi due giorni gli allenamenti sono a bassa intensità, poi si torna a pieno regime e gli allenamenti seguono la routine normale. Questo è un periodo in cui la condizione generale mediamente è buona. Una parte dell'allenamento dovrebbe essere utilizzata per lavori di forza a scopi prevenzione contro campi fangosi o ghiacciati. Recuperare è la prima cosa dopo quasi sei mesi di tanto lavoro. Ma non si è trattato di riposo totale. Infatti, a ogni giocatore, prima delle feste è stato dato un programma personalizzato che ha tenuto conto anche della logistica, cioè dove ha trascorso le vacanze il giocatore. Tornati al Bonolis si lavora sul doppio allenamento, i giocatori come prima cosa sono sottoposti alla batteria completa del test che in totale assorbe circa tre ore. Poi la ripresa sul campo con esercizi individualizzati per migliorare la capacità dei sistemi aerobici o anaerobico, esercizi tattici fino alla partitella. Questo periodo serve per rigenerarci dopo 16 settimane di lavoro e diverse sedute di allenamenti e gare. Nella sosta per facilitare il recupero psico-fisico viene consegnato a ogni atleta un programma come ripeto personalizzato. Sono esercizi per il recupero dell'integrità fisica. L'integrità fisica non è solo una questione di campo.I primi allenamenti sono sempre quasi si osservazione, un lavoro leggero, diciamo un richiamino per capire a che punto la squadra era a livello fisico. Poi si seguirà con programmi adeguati per raggiungere il livello prestato di ogni atleta. Per raggiungere questi obiettivi si utilizza esercitazioni specifiche mirate. Poi come detto si inserisce esercitazioni di forza, specialmente per i distretti muscolari ( adduttori, ischio-crurali e flessori dell'anca in particolare capo lungo del retto femorale ) che hanno una maggiore incidenza negli infortuni muscolari.Una cosa su cui bisogna porre l'accento è che gli esercizi vengono fatti a velocità di concentrazione muscolare sempre diversa. Non bisogna certamente fare un massiccio lavoro di richiamo della preparazione estiva, ma gli incrementi di carico Devono essere non quantitativi ma qualitativi.Per raggiungere un sufficiente grado di preparazione per tornare al campionato dopo una lunga sosta, bisogna concentrare il lavoro per sviluppare la velocità di reazione. Mantenere i muscoli elastici e le articolazioni risulta essere una soluzione di primaria importanza. Più possediamo una buona mobilità, più avremo la possibilità di disputare la gara in maniera sciolta nel tempo, senza andare in affaticamento. Per concludere la squadra deve essere pronta a riprendere il campionato, il Teramo per raggiungere l'obiettivo della salvezza deve entrare in campo con una forma atletica ottimale e fare dell'intensità il suo punto forte. Soprattutto la squadra biancorossa deve prepararsi a un tour de force di partite esterne con avversari diretti che possono decidere in buona parte il cammino del Teramo.

ANTONIO VALBRUNI