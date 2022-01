LA VOCE DEL MISTER / FACCIAMOCI ACCOMPAGNARE DAL DIRIGENTE…

Oggi parliamo del dirigente accompagnatore. Lo sport, è soprattutto uno sport popolare come il calcio, cresce, si sviluppa, si evolve uniformemente alla società entro la quale viva. Così la società moderna, sport moderno. Ovvero uno sport che richiede ogni giorno di più ruoli ben definiti, elevate specializzazioni. Il dirigente accompagnatore deve avere un comportamento elegante e sportivo nello stesso tempo, spigliato nei rapporti interpersonali, irremovibile di fronte a situazioni difficili, riservato al punto giusto, ma anche in grado di lasciare cadere le parole adatte al momento adatto.Il dirigente accompagnatore è, insomma, la faccia più esposta della società sportiva. La rappresenta in tutte le sue funzioni, garantendo la costante presenza fisica della società stessa, la quale a sua volta, in qualsiasi luogo e momento s'identifica nella persona del dirigente. I ruoli i compiti sono quelli di occuparsi della squadra, sia nei rapporti interni che esterni. Interni, in quanto regola e garantisce le corrette relazioni fra gli atleti, e fra gli atleti e gli altri dirigenti della società sportiva. Esterni, in quanto fra i compiti si annovera anche quello di risolvere tutti i problemi di ordine pratico che inevitabilmente nascono sia nelle gare in casa sia in quelle giocate fuori casa. In somma il dirigente accompagnatore svolge un ruolo di trait d'union fra gli atleti. Il tecnico e la società stessa. Cerca di risolvere il problema che può turbare la linearità di questo triangolo operando con discrezione, scrupolo, serietà e tempismo. Premessa per lavorare in questo modo è innanzitutto, comprendere i problemi altrui, senza mai dare spazio alle polemiche, sempre sterili se non dannose. Per conoscere tutti i compiti bisogna seguire una squadra di calcio sin dal momento della convocazione. Troveremo il nostro uomo sempre in prima fila. Lo si vede mentre provvede affinché tutto il materiale sportivo sia in perfetto ordine. Infine allo stadio assume le sue funzioni più delicate e più importanti, siede in panchina dove assume una veste ufficiale ; intrattiene relazioni pubbliche con i dirigenti della squadra avversaria. Lo chiamerei il dodicesimo uomo o in campo, una persona che pur facendo parte dello staff dirigenziale, non indossa gli abiti della controparte, del dirigente vero, ma veste come un vero amico, uno al quale chiedere un consiglio, un aiuto per superare qualsiasi difficoltà nasca dall'inserimento in un ambiente nuovo, quindi, non facile da affrontare. E' soprattutto sotto questo aspetto che va giudicata la sua figura e l'utilità della sue presenza discreta, ma costante. E' nel qualificare questa figura vanno considerate le qualità morali della persona per tale ruolo delicato.Per concludere il dirigente accompagnatore deve svolgere molteplici compiti : d'informazione, comunicazione, educativi e d'accoglienza, d'incoraggiare, richiamare, prendersi cura delle necessità prima e durante gli allenamenti e facilitare l'aggregazione della squadra, essere disponibile al dialogo e fornire informazioni, per i più giovani che vanno a scuola, interessarsi dell'andamento scolastico. Che faccia da intermediario con la società e l'allenatore, per informazioni organizzative e logistiche.E' necessario che ci sia il rispetto del ruolo assunto, senza sconfinare dal proprio ambito.Il buon andamento di una società ben struttura a livello professionistico dipende da un equilibrio di ruoli diversi, dove ciascuno fa la sua parte senza invadere ed interferire in quella di un altro.Ottimo rapporto con i giocatori e con le altre società sportive. Infine ottimi rapporti con i giudici di gara.Prima della gara tenere in ordine la valigetta della squadra, verificando che in essa siano presenti tutti i documenti necessari : cartellini atleti, distinta, rapporto gara per le gare casalinghe e quant'altro. Presentarsi sul luogo del ritrovo in anticipo rispetto al gruppo ed avere a portata di mano i recapiti telefonici dei vari componenti della squadra al fine di poterli contattare velocemente in caso di necessità. Al termine della gara espletare le normali procedure burocratiche, firma referto, recupero cartellini giocatori. Possibilmente controllare che ii giocatori lasciano in ordine gli spogliatoi sia in casa che in trasferta.Il dirigente accompagnatore è una pedina importante in una squadra di calcio.

ANTONIO VALBRUNI