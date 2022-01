LA VOCE DEL MISTER / L'IMPRESCINDIBILE MAGAZZINIERE

Silenzioso, ma imprenscindibile : ruolo silenzioso, ma dannatamente fondamentale per la stagione calcistica di una squadra di calcio. Sto parlando del magazziniere che offre il loro prezioso lavoro a tutti i calciatori a partire dalle squadre giovanili fino alla prima squadra. Perchè alla fine, dietro ai successi di una squadra, dev'esserci sempre una grande organizzazione alla base, che parte da una società solida e competente, capace non solo di agire a livello calcistico ma anche a livello umano. Ecco perchè i magazzinieri sono da diverso tempo un punto di riferimento per il mondo magazzino della società. Programmare con anticipo il materiale da mettere a disposizione degli atleti, con magliette, pantaloncini, calzettoni e anche soprattutto scorte nel momento del bisogno sia in casa che in trasferta. Sempre facile, ma non lo è. Il successo di una squadra di calcio non dipende solo dal gol in rovesciata, prodezze dei dei portieri o schemi di gioco. Dietro le quinte c'è un lavoro silenzioso fatto di passione, di organizzazione, di serietà. E' il ruolo del magazziniere, essenziale per il buon funzionamento di una squadra, anche se poco pubblicizzato. Il magazziniere non si occupa solo della lavanderia, di gonfiare i palloni o preparare le borse e le magliette della partite. Molto spesso diventa un amico di tutti, soprattutto dei giocatori. E' il veicolo portante di una squadra, che sia a livello professionistico o dilettantistico. Il magazziniere, grazie ad impegno di passione e soprattutto tanta pazienza ed attenzione, riesce a svolgere il lavoro sempre nel migliore dei modi, mettendo tutti gli atleti nelle condizioni di scendere in campo e portare a casa l'intera posta in palio. Il magazziniere Ha tanta passione dai più giovani alla prima squadra stessa passione e stesso impegno. Insomma, una squadra nella squadra. Detto così potrebbe sembrare semplice, ma è una delle professioni più importanti in una squadra di calcio. Immaginate di lavare tante maglie a tutte le squadre della società sicuramente nelle squadre professionistiche ci sono lavatrici industriali e un'asciugatrice, poi ovviamente c'è da pulire gli spogliatoi e altre mille cose.Tante ore nello spogliatoio aspettando che finisca una lavatrice dopo 12.13 lavaggi e più, poi tornare a casa a tarda sera.Un esempio per tutti lo abbiamo in casa nostra è l'ex magazziniere del Teramo Leo Rastelli, ha fatto il lavoro di magazziniere nel Teramo Calcio per ben 34 anni di fedeltà, ha conosciuto anche la B per poco tempo, di nuovo in discesa anche la promozione, e posso dire un uomo di grandi valori umani e grande preparazione per averlo verificato di persona in quanto ero allenatore nel 2008 dei biancorossi. Ha lavato maglie e calzoncini per generazioni di calciatori, tanti poi che hanno giocato anche in serie A. E' un lavoro che deve piacere, non è come tutti gli altri. Per Leo non c'erano orari, non ci sono stati giorni di riposo. Lo faceva con passione e amava il Teramo tantissimo. Da ben 34 anni scherzava con tutti e conservava i segreti di ognuno. Nel suo lavoro curava sia i giovani che quelli della prima squadra alla stessa maniera e considerazione, non poteva essere altrimenti. Buonissimo rapporto con tutti. La signora Ciardelli Lucia era abituata e lo assecondava in tutto. Leo l'ha messo in chiaro sin dal primo giorno che l'ha sposata, la Domenica lui era sempre al campo, la partita la doveva vedere non ne poteva fare a meno era il primo tifoso, lascia un segno importante nella storia del Teramo calcio. Leo Rastelli grazie di tutto, gli sportivi biancorossi ti amano tantissimo e non dimenticheranno mai il tuo prezioso lavoro per i colori biancorossi.

ANTONIO VALBRUNI