LA VOCE DEL MISTER / ALLA SCOPERTA DELL'AVVERSARIO DI DOMANI

Il primo nome adottato, alla formazione 1898 del calcio pesarese, fu Vis Sauro Pesaro, ma in seguito cambiò denominazione in Vis Pesaro, grazie ai successi avuti con il calcio. Nell'estate del 2005 venne esclusa dal campionato per non aver presentato nessuna documentazione relativa ai pagamenti. Arrivando ai giorni nostri, una delle stagioni migliori della squadra biancorossa, guidata all'epoca dal tecnico Giuseppe Magi fu nel torneo 2012-2013. Nella stagione 2016-20176 in serie D. la Vis fu affidata al mister David Sassarini, tecnico ligure che conduce la squadra biancorossa ai play-off da quarta classificata. Agli spareggi, la Vis vince la prima semifinale 1-0 contro il San Nicolò gol di Rocco Costantino e poi pareggia al Benelli 1 - 1 con l'Olimpia Agnonese sempre gol di Costantino, vincendo di fatto la finale grazie alla migliore posizione finale di classifica. Nel campionato seguente sempre in serie D. la Vis gioca un campionato di vertice con il tecnico ligure Giancarlo Riolfo e dopo 13 anni torna in serie C. Nel passaggio nei professionisti, la società prende il nome di Vis Pesaro 1898 S.R.L., e diventa partner tecnico, ufficiosamente seconda squadra, della Sampdoria prelevando diversi giocatori in prestito dalla squadra blucerchiata. La guida tecnica in questo campionato viene affidata a Banchini Marco, allenatore a 22 anni a Vigevano in serie D. per poi allenare il Como e in serie A in Albania e Australia, tornando in Italia vice a Siena e Casertana. Il suo modulo preferito è il 3 - 5 - 2. Alla riapertura delle liste la Vis si è assicurato le prestazioni dal Fanfulla l'attaccante Ahmed Sanogo : un giovane interessante, attaccante mobile, agile e veloce tra le linee. Il mediano Acquadro: tanta corsa molto bravo nell'interdizione prelevato dal Siena, ex Notaresco, Pineto, Taranto in serie D, Venezia e Triestina in serie C. Non so se questi giocatori saranno impiegati dal tecnico Banchini. In porta il portiere Farroni in prestito dalla Reggina con un contratto fino al 2024 con la squadra calabrese : portiere discreto, affidabile tra i pali e nelle uscite, comanda la difesa con autorità, bravo con i piedi. La fase difensiva a tre a destra il giovane Piccinini cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo con esordio in serie A : bravo a partecipare nella costruzione del gioco, molto incerto nelle chiusure difensive e nella marcatura, discreto di testa.Centrale l'esperto Gavazzi : tanta esperienza nei professionisti col Foggia lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato, è stato uno dei pilastri dell'ottimo campionato dei satanelli, ex Albinoleffe, 5 anni a Renate con ben 360 gare in serie C : discreto nella copertura difensiva, forte di testa, guida bene la fase difensiva, difensore di valore assoluto. A sinistra dopo la cessione di Giraudo alla Reggina, il suo posto viene preso dal Giovane Cusumano in prestito dal Cagliari, ex Primavera della Roma : gioca molto sull'anticipo, lento nei movimenti, difensore arcigno spietato nella marcatura della punta. il centrocampo a cinque a destra il giovane Saccani prelevato dal Castelvetrano in serie D. : veloce, qualche errore di troppo nella fase difensiva, molto inesperto, si vede poco in fase offensiva. Centro destra il ghanese Besea ex Viterbese, Venezia, Frosinone e Modena in B : addetto a rompere il gioco avversario, non molla mai in campo va su tutti i palloni. Centrale l'esperto Coppola, 4 anni a Potenza, Portogruaro e Arezzo in C : fa girare la palla per le linee orizzontali e in verticale, da lui parte il gioco offensivo della Vis., è il regista dei biancorossi. Centro sinistra Rossi tanti campionati in serie D. con Montegrtanaro, Città di Castello e lo stesso Pesaro in D : scattante e dotato di fantasia, pronto a ripiegare in fase difensiva, fa un interessante lavoro di spola tra attacco e difesa. A sinistra il 35 Rubin tanti campionati in A e B con Reggina, Ascoli, Foggia, Torino, Chievo, Bologna e Parma : ha fatto sempre molto bene, tecnicamente molto valido, calcia molto bene le punizioni, dotato di un lancio millimetrico, molto esperto. Le due punte che ci condannarono nella partita d'andata il Teramo, dove la Vis vinse per 2 -1 e i marcatori furono De Respinis ex Piacenza, Santarcangelo, cresciuto nel settore giovanile del Milan : veloce, in area si muove molto bene, dotato di un buon dribbling in corsa, da tenere in grande considerazione. Compagno di reparto il capitano Gucci anche lui in gol a Teramo, da tre anni a Pesaro e Pro- Patria, Pistoiese e Fano 384 gare nei Professionisti : molto forte di Testa, ha fatto sempre molto bene in serie C. molto pericoloso in area. Gara che si definisce in uno scontro diretto, la squadra biancorossa si è mossa molto bene sul mercato di riparazione prendendo giocatori validi come il difensore Codromaz : molto forte sull'uomo, molto deciso negli interventi, elemento molto valido, il fluidificante Mordini, giocatore di fascia, sa fare sia la fase offensiva che difensiva e i centrocampisti Forgione, tecnicamente valido e tanta voglia di far bene in C. De Grazia conosciamo benissimo le sue caratteristiche per aver disputato in biancorosso ben 67 gare con 5 reti all'attivo. Per contrastare la Vis Pesaro il Teramo deve ritrovare quel mix di mentalità, unità, convinzione, rabbia, ferocia, compattezza, entusiasmo. La verità è che il Teramo ha smarrito per strada il cammino entusiasmante che aveva caratterizzato il cammino nella prima parte del campionato. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI