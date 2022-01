CALCIO / IL TERAMO HA PRESO PAPASERIO, VIENE DAL FIUGGI

La S.S. Teramo Calcio ufficializza l’ulteriore ingresso del centrocampista centrale Gianmarco Papaserio: classe 1999, nelle ultime quattro stagioni ha sempre indossato la maglia dell’Atletico Terme Fiuggi, totalizzando 100 presenze e 9 reti nel campionato di Serie D.

«Mi sono formato nelle giovanili del Catania, fino all’esordio in Coppa con gli etnei – le dichiarazioni da neo-diavolo – a Fiuggi ho trascorso un bel quadriennio, caratterizzato soprattutto da un costante progresso, anche sotto il profilo caratteriale, nell’ultima annata peraltro con la fascia da Capitano al braccio. Ho cominciato da mezzala, ma da un paio d’anni rivesto il ruolo di metodista che, probabilmente, si addice maggiormente alle mie caratteristiche d’interdizione e nel far ripartire l’azione. I miei nuovi compagni di squadra mi hanno già fatto sentir parte del gruppo, il livello d’intensità degli allenamenti è altissimo. Cercherò d’integrarmi il prima possibile per offrire il mio contributo, aiutare il team e favorire il mio percorso di crescita, magari attingendo consigli dai più esperti del gruppo con umiltà e perseveranza».



Il neo-biancorosso ha scelto il numero 25, ha svolto la rifinitura mattutina e sarà già disponibile per la trasferta di Pesaro.