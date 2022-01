CALCIO/ IL TERAMO SBANCA A PESARO (2-0)

Il Teramo inizia il 2022 con una vittoria che mancava da tre turni. I biancorossi sbancano Pesaro grazie ad un primo tempo giocato con intensità e intelligenza. La Vis è uscita fuori nella ripresa, ma Perucchini è riuscito a tenere inviolata la porta.

Dopo tre sconfitte consecutive il Teramo torna al successo, sbancando 2-0 il campo della Vis Pesaro grazie alle reti nel primo tempo di De Grazia e Bernardotto. Il Diavolo, dunque, vendica lo stop interno del Bonolis con la Vis che si impose per 2-1. Altro dato positivo di questa giornata: non avere preso gol (nelle ultime tre sconfitte la squadra di Guidi ne aveva incassati ben 11). Nel prossimo turno altra trasferta per il Diavolo in casa dell’Imolese.