LA VOCE DEL MISTER / SCOPRIAMO L’AVVERSARIO DI DOMANI: L’IMOLESE

L'imolese è nata nel 1919 su l'impulso di Piero Toschi, che fondò nella birreria Passetti l'Imola Football club. La stagione di maggiore prestigio nella sua storia è quella dell'anno 2018-2019 classificandosi al terzo posto con 62 punti, eliminato ai Play-off dal Monza perdendo i due incontri sia in andata che ritorno entrambi per 3 - 1. La squadra era allenata dal tecnico emergente Alessio Dionisi oggi tecnico del Sassuolo in serie A, ex Venezia, e lo scorso anno a Empoli dove ha vinto il campionato di serie B con due giornate d'anticipo. La Società in questo campionato è consapevole di puntare alla salvezza. Brutta tegola nel mese scorso, La Corte Federale d'appello ha inflitto in questa stagione 2 punti di penalizzazione per la presentazione nei termini previsti ma non nella forma richiesta dei documenti circa l'acquisizione e le cessioni di partecipazioni societarie.La società ha fatto sapere che ricorrerà al collegio di garanzia del Coni. La società in questa stagione ha affidato la conduzione tecnica a Gaetano Fontana ex valido centrocampista col Catanzaro, Padova, Reggina, Ascoli, Fiorentina, col Napoli al Comunale di Teramo e Juve Stabia. Come tecnico ha maturato le sue esperienze con la Santegidiese, Nocerina, Juve Stabia, Cosenza, Casertana e Fano.Il tecnico in questa stagione ha tagliato la coperta secondo le misure della squadra, e oggi l'Imolese dopo la penalizzazione, naviga nei bassifondi della classifica.Domenica scorsa ha ottenuto uno sfortunato pareggio a Siena, raggiunto in zona Cesarini. Passando alla parte tecnica mi baso sulle impressioni avute nella gara vista contro il Siena. Fontana dispone la squadra con il modulo 4-3- 3. Nella gara contro i biancorossi Fontana ( 2 giornate di squalifica ) dovrà seguire la gara dalla tribuna assieme al suo (vice Zecchi che ha subito ben 8 giornate) essendo stati squalificati dal giudice Palazzi, nel concitato finale di gara a Siena. In porta l'ex Bassano, Ravenna e Imola da 5 anni : il 36 enne portiere è di sicuro affidamento, bravo tra i pali e sulle uscite. La difesa a quattro a destra Cerretti cresciuto nel settore giovanile della società : la sua dote migliore è il gioco d'anticipo, interventi sempre molto decisi e colpo di testa importante. Centro destra( l'ex Bisceglie lo scorso anno) Vona : guida la difesa con autorità, viene a saltare su palla inattiva forte della sua altezza 1,90, tecnicamente molto valido, imposta molto bene la fase di ripartenza della squadra. Centro sinistra Angeli cresciuto nel settore giovanile della società : al Bonolis in gol nella sconfitta interna biancorossa, viene a saltare su palla inattiva, in questo campionato ha realizzato 5 reti. Buon tempismo negli interventi è sempre molto deciso e autoritario. A sinistra Liviero cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ex Perugia, Carpi, Juve Stabia e Cittadella in B: uno dei punti di riferimento della fase difensiva con funzioni di spinta, ha realizzato 2 reti in campionato, un buon giocatore di categoria. Il centrocampo a tre a destra Torrasi cresciuto nel settore giovanile del Milan : giocatore di esecuzione e pensiero tattico, piedi buoni, valore di riferimento anche come interditore. Al centro il play D'alena cresciuto nel settore giovanile del Torino : può contare su uno straordinario bagaglio tecnico e una visione di gioco globale del campo. Effettua passaggi di precisione millimetrica, punto di riferimento della squadra romagnola. A sinistra Benedetti cresciuto nel settore giovanile dello Spezia : caratteristiche principali nel controllo di palla, anche in velocità, buon dribbling in spazio stretto, conosce anche la porta, ha realizzato 3 reti in campionato. In avanti a destra l'argentino Belloni in prestito dal Pescara : buona tecnica, veloce, abile in area di rigore. Centravanti De Sarlo cresciuto nel settore giovanile della Salernitana ex Rieti e Casertana : veloce in progressione, ha deluso le aspettative con una sola rete in campionato, si muove molto con poca personalità. A sinistra Lombardi A. cresciuto nel settore giovanile del Cagliari : cura molto la fascia sinistra sia in fase difensiva che offensiva . A disposizione dopo la quasi cessione del bravo Turchetta, visto diverse volte al Bonolis al Foggia, rimangono a disposizione il centrocampista Palma ex Teramo nel 2015-2016, ex Rimini, Giana Erminio e Cittadella : buon cursore, lotta su tutti i palloni, dotato di un buon tiro su punizione. Il difensore Rinaldi a Bari 6 anni, Benevento, Rimini, l'attaccante Padovan e Sambenedettese, Pro - Vercelli e Lanciano, 3 reti in campionato.Squadra molto giovane che fa della corsa la sua forza, molto inesperta in difesa, in attacco vanno in gol in diversi, è il 7 attacco più forte del girone. Dopo la convincente vittoria di Pesaro gli sportivi biancorossi sperano ancora in un risultato positivo. La rosa in parte è stata rinnovata con buoni elementi, quindi nella seconda parte del campionato la squadra biancorossa farà bene sicuramente. E' quella che è intervenuta meglio nel mercato. Guidi a lui il compito di trasformarla rivitalizzando una squadra smarrita nella parte finale del girone d'andata. Forza Teramo

ANTONIO VALBRUNI