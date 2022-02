LA VOCE DEL MISTER / L’AVVERSARIO DI DOMANI: IL SIENA

Il Siena nasce nel 1904 come Robur, è una società calcistica con grosse tradizioni sportive. Lo Stadio dove gioca il Siena è stato intestato all'ex Presidente della F.I.G.C. Artemio Franchi inaugurato nel 1923. In oltre un secolo di storia, occupa il 52 posto nella classifica di tradizione sportiva delle squadre che hanno giocato in serie A. Ha disputato 9 edizioni nel campionato di serie A. 13 campionati di serie B. e 44 tornei di serie C, più otto di serie C2. Il miglior piazzamento in serie A è il 13 posto nella stagione 2007-2008. Ha inoltre raggiunto la semifinale della Coppa Italia 2011-2012. Ha vinto un campionato di serie B. una super -coppa di serie C.nell'Agosto del 2010 la Robur Siena non s'iscrive al successivo campionato di serie C. con susseguente cessazione dell'attività. Dopo la richiesta d'ammissione nel campionato di serie D viene ripescata affidando la guida tecnica al Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale Italiana Alberto Gilardino ottiene un 5 posto in classifica e la successiva eliminazione ai play-off. Nell'estate del 2021 il Siena viene ripescato nel professionismo per meriti sportivi al completamento organici nel campionato di serie C. girone B.Il Siena è partito con grosse ambizioni sotto la gestione di Alberto Gilardino, salvo poi incappare in una serie di risultati negativi che avevano portato all'esonero del tecnico, sostituito da Maddaloni, il trend negativo non è cambiato ed è stato assunto Negro. Giorni fa dopo tanta confusione, la società raggiunge un accordo consensuale del contratto col famoso Direttore Sportivo Giorgio Perinetti ed assume il quarto tecnico Pasquale Padalino. Il Tecnico ha un buon passato da calciatore con il Foggia, Bologna, Lecce, Como e Fiorentina. Ha disputato anche una gara con la nazionale maggiore. Come tecnico ha allenato diverse squadre Foggia, Grosseto, Matera, Lecce, Nocerina e lo scorso anno ha fatto molto bene con la Juve Stabia. A lui il compito di prendere la squadra e di salvarla dopo una stagione deludente. Nelle ultime 8 gare disputate la squadra senese ha preso un solo punto in classifica con ben 7 sconfitte. Il tecnico foggiano dispone la squadra con il modulo 3 - 5 - 2. In porta Lanni ex Novara, Grosseto e ben 6 anni all'Ascoli : vecchia conoscenza biancorossa visto al Bonolis, portiere di sicuro affidamento, fa della reattività fra i pali una delle doti principali. Infonde sicurezza al reparto difensivo. La difesa a tre a destra il rumeno Farcas ex scuola Aiax, in prestito dalla Spal, fa parte attualmente dell'Under 21 della Romania : non si limita solo a ostacolare le azioni avversarie, sa anche introdurre la manovra offensiva, perchè tecnicamente valido, molto aggressivo in campo. Il centrale difensivo è l'esperto Terzi ex Spezia, Palermo, Siena, Bologna in A. 6 anni allo Spezia in B. E' stato il difensore del Napoli quando ha giocato al vecchio Comunale col Napoli a Teramo il 14-11-2004, gol del pareggio biancorosso di Cardinali : molto esperto, partecipa poco alla fase di costruzione, assolve in modo tipico il ruolo di difensore puro, sa comandare la difesa. A sinistra Terigi ex Pistoiese, Crotone e lo scorso anno ad Alessandria : tecnicamente bravo, forte di testa considerando la sua altezza, viene a saltare sui palla inattiva. Il centrocampo a cinque a destra Mora cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta ex Renate, Piacenza, Alessandria e Cittadella in B : molto dinamico, buon dribbling, con una discreta tecnica, si inserisce spesso sulla fascia destra sia in fase difensiva che offensiva. Centro destra Meli Aziz Sare, nativo di Burkina Faso nello stato dell'Africa Occidentale : è un elemento molto valido tecnicamente, buon cursore del centrocampo. Centrale il play Bianchi 3 anni a Novara, 3 anni a Ascoli, ex Piacenza e Sassuolo : un passato importante in B. un vero regista, gioca prevalentemente di prima cosa che mette in evidenza il grande talento calcistico, un vero allenatore in campo. Centro sinistra Cardoselli cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ex Carrarese e Virtus Entella in B. lo scorso anno : discreto nella fase di interdizione, sa inserirsi molto bene negli schemi di Padalino, forte di testa. A sinistra Favalli ex Padova, Cremonese, Catanzaro, Nuova Gorica assieme a Lapadula, e lo scorso anno vincitore del campionato di C. con il Perugia : Viene chiamato spesso sulla fascia di competenza sinistra dal regista Bianchi ad effettuare inserimenti offensivi, crossa molto bene.In avanti Di Santo ex Arezzo e Pontedera : cerca insistentemente il tiro in porta, il suo non è un campionato all'altezza , attaccante di categoria. Compagno di reparto Paloschi con un contratto molto importante fino al 2025 ex Chievo in A 5 anni, Genoa, Parma, Spal e Milan con ben 350 gare realizzando 80 reti : un vero opportunista d'area di rigore, spesso è stato decisivo, in questo campionato ha deluso le aspettative, i nostri difensori non devono mai perderlo di vista conosce la porta come pochi. A disposizione giocatori importanti come Caccavallo e Guberti in attacco, il difensore Milesi ex Pro Vercelli, IL centrocampista Laverone ultimo acquisto del mercato, l'attaccante Karlsson l'islandese ha giocato in A col Venezia. Non fa parte più della rosa, ceduto al Cittadella in B. l'Uruguaiano Varella. I tifosi biancorossi meritano un riscatto da parte della squadra dopo la deludente prestazione di Imola. I giocatori biancorossi devono dimostrare che il progetto del Teramo ha ancora un minimo di credibilità, fare risultato in uno scontro diretto sarebbe determinante per la classifica dei biancorossi. Forza Teramo.

ANTONIO VALBRUNI