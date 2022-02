INDOOR, MANTENUTO STABILISCE UN NUOVO RECORD REGIONALE NEL LUNGO

È stato un fine settimana ricco di risultati importanti e prestigiosi per gli atleti dell'Atletica Gran Sasso Teramo.

Al Palaindoor di Ancona è tornato a saltare dopo tanto tempo uno degli atleti di punta della società biancorossa, Lorenzo Mantenuto, che all’esordio stagionale ha vinto la medaglia d’argento nel salto in lungo, facendo subito registrare il record regionale indoor assoluto con la misura di 7,65 m. Un grandissimo risultato per Mantenuto che ha così migliorato il suo precedente primato di 7,52 m. L’atleta biancorosso, seguito dal Prof Claudio Mazzaufo e dal tecnico Marco Di Marco e che attualmente si allena nel centro sportivo delle Fiamme Gialle a Castel Porziano tramite un progetto federale, ha dimostrato il suo ottimo momento di forma con una progressione costante durante tutta la gara (7,57 al primo salto, 7,65 al secondo e 7,60 al terzo) portandosi vicino al record regionale all’aperto (7,74 m) che porta sempre la sua firma.

Sempre ad Ancona si è svolta la tredicesima edizione del Meeting Nazionale Giovanile e spiccano in primo piano la medaglia d’oro ottenuta da Mino Di Carlo nel salto triplo Cadetti - con la misura di 12,25 m – e la medaglia di bronzo conquistata da Raffaella Cargini nel salto triplo Cadette con 9,86 m. Buon quinto posto anche di Martina Jasimi nel salto in alto Cadette (1,40 m). Questi invece tutti gli altri risultati ottenuti dalla Cantera biancorossa: Filippo Marcozzi 14^ sui 60 m (7”88) e sui 200 m Cadetti (25”81), Pascal Pilotti 16^ sui 60 m Cadetti (7”96), Nicolò Navicella 29^ sui 200 m Cadetti (26”58), Clarissa Terzilli 37^ sui 60 m Cadette (8”87) e Alice Capponi 42^ sui 60 m Cadette (8”95).

Allo Stadio Adriatico di Pescara invece si è svolta la prima prova del Campionato Invernale Lanci. Da sottolineare l’ottimo esordio nel martello 7 kg di Pierpaolo Spezialetti che ha fatto segnare la misura di 47,63 m. Buono anche il ritorno alle gare di Nicolò Martini che, dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio, ha scagliato il disco da 1,750 a 41,67 m. Ottimo esordio anche per il giavellottista juniores Filippo Odoardi che ha lanciato l'attrezzo da 700 gr a 51,65 m qualificandosi al primo colpo per i Campionati Italiani di Categoria. Altro accesso guadagnato per i Campionati Italiani, nel martello Juniores femminile, è quello di Martina Tomolati che ha realizzato il suo nuovo personal best con 39,30 m. Altra partecipazione al Campionato italiano messa in cassaforte è quella della discobola Erica Foresi che ha lanciato l'attrezzo a 31,65 m.